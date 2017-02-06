Полиция информирует

06.02.2017 11:35:34 (GMT+12)



С 1 января 2017 года граждане имеют право получить государственную услугу по выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.



Напомним, что в связи с внесением изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации для заключении трудового договора по ряду профессий гражданам необходимо в обязательном порядке предоставлять вышеуказанную справку. В частности, это относится к частным детективам и охранникам, лицам, чья работа связана с авиацией, железной дорогой, работой на судах, а также военнослужащим по контракту. Также данная справка понадобится соискателям на оформление разрешения на оружие.



В справке отражается информация о наличии (отсутствии) сведений о привлечении лица к административной ответственности по ст. 6.9 и частям 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ с указанием назначенного административного наказания или размера штрафа или срока административного ареста.

Отражению подлежат сведения, актуальные на дату подачи заявления в соответствие со ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Если эти граждане в текущем году обратятся за предоставлением государственной услуги по выдаче справки о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, полная информация о привлечении их к ответственности будет отражена в документе.



Граждане, привлекавшийся к административной ответственности по указанным выше статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не смогут трудоустроиться по ряду специальностей до момента истечения срока давности погашения административного наказания, т.е. в течение года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания.



Список документов, необходимых для получения данной госуслуги, размещен на официальном сайте УМВД России по Камчатскому краю: 41.мвд.рф.

Отметим, что срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации, заявления подаются в информационный центр (ИЦ) УМВД России по Камчатскому краю. Кроме того, данную госуслугу граждане имеют право получить, обратившись в многофункциональные центры (МФЦ).

Полную информацию по предоставлению госуслуг можно найти на сайтах Камчатской полиции (41.мвд.рф) и МФЦ Камчатского края (portalmfc.kamgov.ru).



Добавим, что в 2016 году за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» в спецприемник УМВД России по Камчатскому краю было доставлено 89 граждан, из них 33 были арестованы, остальные уплатили штрафы.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

