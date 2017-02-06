Нелегальный труд под запретом

06.02.2017 11:27:15 (GMT+12)
Количество нелегальных мигрантов с каждым годом растет как на Камчатке, так и по всей стране. Одна из основных причин притока мигрантов в Россию — работа. В свою очередь работодатели также довольны таким сотрудничеством — труд иностранцев стоит гораздо дешевле, чем труд рядовых граждан страны. Однако иностранцы, привлеченные для трудоустройства, зачастую не спешат оформлять документы и впоследствии становятся нелегалами, которым запрещено находиться на территории Российской Федерации.
Выдворяют нелегальных граждан по решению суда судебные приставы. Так, в течение 2016 года приставы УФССП России по Камчатскому краю выдворили за пределы полуострова и страны 135 иностранцев. В 2015 году таких граждан было 149.
Всего же в 2016 году в центр временного содержания помещено 221 иностранный гражданин. Годом ранее таких граждан было 186.
В выдворении иностранных граждан содействуют содружества и диаспоры — они оплачивают билеты домой своим соотечественникам. Кроме этого, налаживается практика по взысканию расходов на выдворение иностранцев за счет работодателя, который их привлек к трудоустройству. Так, Управление Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю уже выиграло в суде 1 такой процесс, еще 6 исков в настоящее время находятся в судах на рассмотрении. Общая сумма по ним составляет порядка 300 тысяч рублей. При положительном исходе эти деньги будут возмещены в государственный бюджет.
Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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