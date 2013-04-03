Коммунальный вопрос для прокурора

06.02.2017 11:23:54 (GMT+12)

Прокуратура Пенжинского района Камчатского края провела проверку по обращению жильцов многоквартирного дома № 27, расположенного на улице Ленина в районном центре – селе Каменское Пенжинского района, по поводу повреждения кровли дома.



Установлено, что в период новогодних праздников во время прохождения циклона штормовым ветром на крыше дома повреждено несколько листов кровельного железа. В результате этого в чердачное помещение попадают осадки, которые весной приведут к протеканию кровли и потолков в квартирах жильцов, а в случае дождя – к более серьезному подтоплению жилых помещений и подъезда.



В этом муниципальном двухэтажном 12-квартирном деревянном доме 1979 года постройки проживают 37 человек, в том числе 9 несовершеннолетних.



В соответствии с федеральным и краевым законодательством о местном самоуправлении содержание муниципального жилищного фонда относится к вопросам местного значения, которыми обязаны заниматься органы местного самоуправления.



Постановлением Правительства России от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме), к работам, в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, относится: проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение; в остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.



Как показала проверка и обследование крыши, проведенные по инициативе прокуратуры совместно с представителями местной администрации, в течение месяца никаких мер по восстановлению кровли не принято.



В связи с бездействием местных властей прокурор района Валерий Дмитриев внес главе администрации сельского поселения «село Каменское» представление об устранении нарушений. Результаты его рассмотрения и фактическое приведение кровли в порядок находятся на контроле.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ,общественностью и правовому обеспечению





