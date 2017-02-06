Вилючинск не Лас - Вегас...

06.02.2017 11:20:04 (GMT+12)

Заместитель прокурора ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края Артем Федров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Вилючинска, незаконно организовавшего и проводившего азартные игры вне игорной зоны.



Органами предварительного расследования установлено, что в марте-апреле 2016 года молодой предприниматель арендовал в Вилючинске нежилое помещение и установил в нем оборудование - компьютеры, соединенные локальной сетью и подключенные к сети «Интернет», и организовал проведение азартных игр.

Для участия в азартной игре участник через оператора игрового клуба вносил денежные средства в качестве ставки на депозит игровой программы, после чего начинал играть в надежде на выигрыш, то есть на свой страх и риск.



В целях придания своей деятельности законного вида, предприниматель заблаговременно изготовил пакет документов, согласно которым он, якобы, является представителем московской фирмы, которая предоставляет гражданам доступ к так называемым «бинарным опционам», то есть доступ к заключению через интернет договора, получение прибыли по которому завит от изменения курса акций. При этом отображающийся на экране монитора интерфейс, схожий с игровым автоматом, является лишь визуализацией изменения курса акций.



Однако следователи установили, что указанная в документах фирма, печать которой обнаружена у вилючинца, по московскому адресу не существует.

Примечателен также тот факт, что никто из установленных следствием участников азартных игр, пользовавшихся услугами клуба, не имеет представления о понятии «опцион» и правилах его заключения. Игорное заведение они посещали исключительно в целях участия в азартной игре.



Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.



Сегодня, 6 февраля, уголовное дело направлено прокурором в Вилючинский городской суд для рассмотрения по существу.



Напомним, что 31 января и 1 февраля этого года в Вилючинске уже вынесены приговоры трем предпринимателям, которые также хотели заработать путем незаконной игорной деятельности. Свою вину они признали в полном объеме, в связи с этим суд назначил им наказания в виде штрафов в размере от 100 до 250 тысяч рублей. Изъятые в ходе расследования оборудование и денежные средства в сумме более 110 тысяч рублей конфискованы. Приговоры суда не вступили в законную силу.



В целях пресечения такой незаконной деятельности призываем граждан сообщать в правоохранительные органы об организации подобных заведений и проведении азартных игр на территории края.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ,общественностью и правовому обеспечению





