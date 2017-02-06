Лихачи поехали в колонию

06.02.2017 11:13:45 (GMT+12)

Мировой судья судебного участка № 30 Мильковского района Камчатского края вынес обвинительный приговор в отношении 18-летнего жителя села Мильково, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

В суде установлено, что 2 ноября 2016 года наряд ДПС ГИБДД Мильковского отдела полиции остановил автомобиль «Tойота Хайс», за рулем которого находился житель Милькова в состоянии алкогольного опьянения.



Выяснилось, что молодой человек уже имеет не только административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей за вождение в пьяном виде, но и судимость за совершение аналогичного преступления.



К административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение в 2015 году его привлекала комиссия по делам несовершеннолетних, поскольку на тот момент ему еще не было 18 лет, а значит, он вообще не имел права садиться за руль.



Однако наступившее совершеннолетие не добавило парню рассудительности.

В июне 2016 года за повторное вождение в пьяном виде приговором мирового суда ему назначено уголовное наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на два года. В связи с уклонением от отбытия этого наказания в августе суд заменил обязательные работы лишением свободы сроком на 37 суток, которые парень отбыл в колонии–поселении.



Но и это не оказало достаточного воздействия на мильковчанина. Не задумываясь об опасности, которую он несет для себя, а главное, для других участников дорожного движения и пешеходов, молодой человек вновь сел за руль, будучи нетрезвым.



При таких обстоятельствах государственный обвинитель, участвующий в процессе, настаивал на реальном лишении свободы злостного нарушителя правил дорожного движения.

С учетом позиции представителя прокуратуры суд назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением права управлять транспортными средствами на 3 года. В зале суда он взят под стражу.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.



Еще один злостный нарушитель отправлен в колонию строгого режима.



В январе 2017 года Камчатский краевой суд оставил без изменения приговор Елизовского районного суда Камчатского края, которым житель г. Елизово Камчатского края приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и на 1,5 года лишил его прав.



В суде установлено, что в январе прошлого года сотрудники полиции дважды останавливали елизовчанина за управление машиной в нетрезвом виде. В одном случае медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя, во втором - он отказался проходить освидетельствование, что также является составом правонарушения, предусмотренного статьей 12.8 КоАП РФ.



Ранее, в ноябре 2015 года, этот водитель подвергался административному аресту за отказ от прохождения освидетельствования. Кроме того, у него имеется несколько судимостей, по одной из которых он должен соблюдать определенные ограничения и регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. В связи с нарушением еще и этих предписаний елизовчанин признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, и одного по статье 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства в целях уклонения от административного надзора).

Апелляционные жалобы осужденного и его адвокатов о смягчении наказания краевой суд оставил без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.







Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



