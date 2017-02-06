Ньюсмейкеры минувшей недели

06.02.2017 05:53:53 (GMT+12)
Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации. Встретился с Владимиром ИЛЮХИНЫМ, губернатором Камчатского края. По итогам встречи дал ряд важных для региона поручений.
Юрий ТРУТНЕВ, заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Провел на Камчатке ряд совещаний по актуальным вопросам социально-экономического развития региона.
Елена ЯКОВИШИНА, камчатская горнолыжница. Принесла России первое золото Всемирной Универсиады-2017.
Годерзи КАПАНАДЗЕ, камчатский спортсмен. Одержал победу в открытом весовом чемпионате Америки по киокушин карате (IKO). Завоевав титул чемпиона в весовой категории свыше 90 кг., он подтвердил свой результат, показанный на этих соревнованиях годом ранее.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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