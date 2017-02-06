Доброе утро, Камчатка!

06.02.2017 05:30:05 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 6 февраля 2017 года. По старому стилю — 24 января.



Седмица сплошная. Прп. Ксении (V). Блж. Ксении Петербургской (XIX).



Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского (1441). Мч. Иоанна Казанского (1529). Мчч. Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия (III). Прп. Македония, сирийского пустынника (ок. 420). Перенесение мощей прмч. Анастасия Пе́рсянина (VII).



Мч. Николая Цикуры (1918).



По мусульманскому календарю — 10 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 10 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день бармена.



День саамского народа. (Праздник Финляндии).



День Вайтанги в Новой Зеландии.



День Конституции Мексики.



Сраоши. (Праздник зороастризма).



День памяти блаженной Ксении Петербургской.



Снежный фестиваль в Саппоро (Фестиваль снежных фигур в Саппоро). (Праздник Японии).



День Боба Марли на Ямайке.



6 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1626 Людовик XIII подписал эдикт о запрещении во Франции дуэлей.



1886 Немецкий химик Клеменс Винклер открыл германий.



1900 Впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море.



1927 В Париже дебютировал 10-летний гениальный скрипач Иегуди Менухин.



1936 Открылись IV зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене (Германия).



936 Слалом и слалом-гигант — состязания горнолыжников были включены в программу Олимпийских игр.



1968 Открылись X зимние Олимпийские игры в Гренобле (Франция).



2004 Поставлен рекорд в купольной акробатике — 357 парашютистов образовали гигантский цветок в небе Таиланда.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1861 Николай Зелинский, русский химик, один из основоположников органического катализа и нефтехимии.



1894 Михаил Чиаурели, грузинский и советский режиссер, актер, сценарист, педагог, народный артист СССР.



1898 Алла Тарасова, советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.



1911 Рональд Рейган, 40-й президент США (1981-1989), государственный и политический деятель.



1923 Александр Ефимов, советский военачальник, Маршал авиации, Герой Советского Союза.



1932 Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер, актер, сценарист.



1945 Боб Марли, ямайский музыкант стиля регги.



1960 Игорь Матвиенко, российский продюсер, композитор, заслуженный деятель искусств России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



