Камчатский метеокомментарий, 6 февраля

06.02.2017 05:27:24 (GMT+12)
В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -7°C, переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 736 мм рт.ст., отностельная влажность: 96%.
Предварительный прогноз:
Утро: -3°, переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.
День: -2°, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.
Вечер: -1°, пасмурно, снегопад, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная воажность: 97%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 9’20’’ (+3”).
Луна: 79%, растущая.
Сегодня — Аксинья-полухлебннца.
Народ приметил: День Аксиньи-полухлебннцы, полузимницы. Аксинья — перелом зимы. Этот день называли — весноуказник, потому что "Какова Аксинья — такова и весна", то есть если на Аксинью хорошая погода, то и весна будет красная. Но плохо, если метель в этот день дорогу переметает, говорили, корм подметает. Если облака плывут высоко в воздухе - будет вёдро.
Аксинья — полузимница, полухлебница, так как озимое зерно пролежало в земле половину срока до всхода, да и старого хлеба половина съедено, а также половина сроку осталось до нового хлеба. Наблюдательные старики говорили: "Вот-те Аксинья-полузимница", "Коли до Аксиньи-полухлебницы жита хватит, то до новин станет половина, а до корма треть". А мужик так рассудил: "Полузимница пополам — да не ровно делит зиму: к весне мужику тяжелее" и еще: "Полухлебница цены на хлеб устанавливает".
Именины у Ксении, Герасима. Ксения (Аксинья, в украинском варианте, Оксана) с греческого - "чужеземка, странница". Герасим с греческого - "почтенный".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 6 февраля, 4.45 (кмч).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+