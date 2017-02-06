Камчатский метеокомментарий, 6 февраля

06.02.2017 05:27:24 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было -7°C, переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 736 мм рт.ст., отностельная влажность: 96%.



Предварительный прогноз:



Утро: -3°, переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.



День: -2°, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.



Вечер: -1°, пасмурно, снегопад, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная воажность: 97%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 9’20’’ (+3”).



Луна: 79%, растущая.



Сегодня — Аксинья-полухлебннца.



Народ приметил: День Аксиньи-полухлебннцы, полузимницы. Аксинья — перелом зимы. Этот день называли — весноуказник, потому что "Какова Аксинья — такова и весна", то есть если на Аксинью хорошая погода, то и весна будет красная. Но плохо, если метель в этот день дорогу переметает, говорили, корм подметает. Если облака плывут высоко в воздухе - будет вёдро.



Аксинья — полузимница, полухлебница, так как озимое зерно пролежало в земле половину срока до всхода, да и старого хлеба половина съедено, а также половина сроку осталось до нового хлеба. Наблюдательные старики говорили: "Вот-те Аксинья-полузимница", "Коли до Аксиньи-полухлебницы жита хватит, то до новин станет половина, а до корма треть". А мужик так рассудил: "Полузимница пополам — да не ровно делит зиму: к весне мужику тяжелее" и еще: "Полухлебница цены на хлеб устанавливает".



Именины у Ксении, Герасима. Ксения (Аксинья, в украинском варианте, Оксана) с греческого - "чужеземка, странница". Герасим с греческого - "почтенный".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 6 февраля, 4.45 (кмч).