Камчатский гороскоп, 6 февраля

05.02.2017 22:49:43 (GMT+12)

Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:



Сегодня преобладают позитив и дружелюбие, в решении вопросов важен «человеческий фактор». День значим для групп и объединений, а также для тех, кто тесно с ними связан, стремится повысить свой рейтинг или удержать авторитет. День дает дополнительное время на поиски, расширение связей, реабилитацию, повышение образовательного уровня. создает условия для возврата в прежнее сообщество, серии повторных консультаций или переговоров.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Строительная.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц



Рябиковской, Капитана Беляева, Радиосвязи, Морской, Флотской, Океанской, Молчанова, бульвара Пийпа, районов Центр, КП – АЗС, Горизонт, ЖБФ – СРВ, МТФ, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км - Аэропорт (в Елизове), села Усть-Хайрюзово и поселка Усть-Камчатск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.