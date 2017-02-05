Камчатский гороскоп, 6 февраля

05.02.2017 22:49:43 (GMT+12)

Камчатский гороскоп, 6 февраля

Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:

Сегодня преобладают позитив и дружелюбие, в решении вопросов важен «человеческий фактор». День значим для групп и объединений, а также для тех, кто тесно с ними связан, стремится повысить свой рейтинг или удержать авторитет. День дает дополнительное время на поиски, расширение связей, реабилитацию, повышение образовательного уровня. создает условия для возврата в прежнее сообщество, серии повторных консультаций или переговоров.

Опасное место для водителей и пешеходов – улица Строительная.

Рейтинг дня: 4-.

День благоприятен для жителей улиц

Рябиковской, Капитана Беляева, Радиосвязи, Морской, Флотской,  Океанской, Молчанова, бульвара Пийпа, районов Центр, КП – АЗС, Горизонт, ЖБФ – СРВ, МТФ, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км - Аэропорт (в Елизове), села Усть-Хайрюзово и поселка Усть-Камчатск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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