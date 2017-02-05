05.02.2017 19:57:06 (GMT+12)
Гладкие и блестящие, с шипами, с чешуйками и даже с крыльями. Они могут быть в оболочке и без, им нипочем холод, кипяток и даже иногда огонь.
А еще они делятся на голосеменные и покрытосеменные… вспоминаете школьную биологию? У нас ее вела робкая и грустная девушка, которая преподавала нам заодно и физику, и астрономию. Я слушала ее в пол-уха, не подозревая, что однажды я вспомню ее слова, когда мне понадобится стратифицировать семена:
– Семя представляет собой многоклеточную структуру из зародыша, семенной кожуры, которая является специальными защитным покровом, и эндосперма, запасающей ткани. Семена делятся на голосеменные и покрытосеменные… состоят из зародыша, семядоли и зародышевых корешка, стебелька корешка и почечки»
Маленький часовой механизм со взрывным устройством. И этому маленькому природному механизму (иногда и не совсем маленькому – а как же кокосы?) не страшен даже огонь – семена некоторых растений выдерживают лесные пожары, после которых прекрасно прорастают на освободившейся земле.
Огонь помогает семенам освободиться от оболочки – например, шишкам некоторых сосен.
И холод им нипочем – удается прорастить семена, которые находят в вечной мерзлоте, а ведь растения, которые обронили эти семена и были погребены мерзлотой, росли там 10-12 тысяч лет тому назад!
А некоторым семенам холод даже необходим для дальнейшего прорастания – процедура стратификации во влажной холодной среде может занять несколько месяцев: в холодильнике или подвале, куда обычно и помещают семена в горшке с влажным песком. А самый легкий способ для стратификации семян – посеять их в открытый грунт осенью. После закалки снегом и морозом они всходят раньше и дружнее, и развиваются лучше тех, что были посеяны весной.
Есть семена, которым для включения механизма прорастания нужны обработка попеременно холодной и горячей водой, и вовсе садистский на наш человеческий взгляд метод: скарификация, когда спиливается, раскалывается жесткая оболочка. И даже ошпаривание кипятком.
Все, чего коснулись зеленые пальчики природы, – просто, изящно и гениально.
«Я ЗАБЫЛА ПОСЕЯТЬ ЦВЕТЫ!»
Это сон. К тому же сейчас начало февраля.
Но сон-то вещий, именно в феврале настоящий садовод-огородник достает пакетики с семенами, которые остались с прошлого года или же было собраны минувшей осенью, завернуты в маленькие газетные пакетики и подписаны. И если с магазинными семенами все четко и ясно: картинка, инструкция, срок годности, то с самодельными – задача настоящего дешифровщика.
«Бар. пстр. на углу» – что это, как вы думаете? Ключевое слово – угол. Теперь надо понять, какой? Я закрываю глаза и пытаюсь представить угол на даче – да вот же он! Это угол моей клумбы, на которой… сейчас-сейчас вспомню… росли бархатцы с пестрыми цветами.
ЗЕМЛЮ И ВОЛЮ!
Пакетики с семенами раскладываются пасьянсом: на землю и волю – вкусные и полезные для семьи, ароматные травы – для ума, а это, цветочные – для души, чем сердце мое успокоится...
А за окном зима, пурга, и минус двадцать.
Главный аргумент садовода-огородника:
– Световой день-то растет!
Разложит пасьянс, отложит нужные пакетики с семенами, и достает плошечки для рассады, насыпает землю, сажает семена, подписывает – где какой томат, где перец (самые первые), а потом и лук, огурцы, базилики, тыквы, кабачки...
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
В феврале многолюдно уже и в садовых центрах и магазинах. Когда от разглядывания пятидесяти сортов укропа и тридцати сортов моркови начинает рябить в глазах, можно приглядеться к тем, кто стоит рядом и, так же как и я, напряженно всматривается в картинки на пакетиках:
– одни изучают их с двух сторон, и даже читают текст на обороте, шевеля губами – наверное, так легче понять шифровку про почву, глубину заделки, пикировку и ширину междурядий;
– другие и картинки разглядывают, и рекомендации читают, но делают это так, будто сидят в кафе и смакуют отличный кофе. Садовые гурманы, что с них взять;
– есть и те, кто пьет этот кофе с удовольствием вовсе не медленными маленькими глотками, а быстрыми литрами, взахлеб;
– про одного из покупателей я даже подумала, что он фермер, настолько плотно он набил тележку семенами, луковицами и корешками.
– Нет, не фермер, – возразила я себе, – ты в глаза ему посмотри, посмотри!
Глаза у «фермера» и, правда, странновато поблескивали.
Такое поблескивание – симптом заболевания, которое не изучается традиционной медициной, чьи силы уходят на гриппы и вакцинации от них.
Про это заболевание известно следующее: оно сезонное, пик приходится на раннюю весну. Подвержены ему городские жители.
В число симптомов входит учащенное сердцебиение при виде садовых отделов в магазинах. Самое интересное, что подверженные этому заболеванию в период обострения могут с легкостью находить такие отделы даже в мегамаркетах и даже с закрытыми глазами! Заболевание может передаваться воздушно-капельным путем, но только выборочно, очевидно, тут дело в генетической предрасположенности.
Да, еще одна важная особенность – как только наступает весеннее равноденствие, заболевание практически сходит на нет в течение недели.
И не забывайте – февраль не еще, а уже! А значит – будет и март.
«Бывает, что-то не клеится, плохо выходит, и в то же время чувствуешь что-то хорошее. Вспомнишь о хорошем, и поймешь: это весна». Михаил Пришвин.
Ирина ОСНАЧ.
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