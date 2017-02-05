05.02.2017 19:52:07 (GMT+12)
Недавно мы купили попугая. Случилось это так. При посещении зоомагазина для покупки корма кошке мы случайно увидели клетку с попугаями.
Разноцветные довольно крупные птицы мирно сидели на жёрдочке и умными глазами рассматривали посетителей.
В магазине нас заверили, что ухаживать за попугаями практически не надо. Это порода корелла из Австралии. Мусора от них немного, может быть раз в неделю им нужно менять корм, воду и ненадолго выпускать из клетки полетать. Зато они умеют говорить.
Нам представилась идиллическая картина – долгими зимними вечерами попугай тихо сидит в клетке и иногда с умным видом произносит смешную фразу. Так мы и решили завести ещё одного домашнего питомца.
Мы приобрели просторную клетку, кормушки, лесенку и колокольчик. Привезли попугая домой. Стали думать как его назвать. В магазине сказали, что это самец. Поскольку нашего пса зовут Фрэдди, а кошку – Грейси, то для благозвучности мы, недолго думая, назвали попугая Арни – сокращённое от Арнольд Шварценнегер.
Идиллия с попугаем стала рушиться сразу. На следующий день мы обнаружили пустую кормушку, дно клетки оказалось загаженным как будто стаей пеликанов, а в радиусе 5 метров вокруг клетки валялась шелуха от зёрнышек. Пришлось каждый день по часу отмывать клетку кипятком, менять газету под клеткой, насыпать новый корм и наливать воду в поилку. Как такая маленькая птица может съедать по полкилограмма крупы в день до сих пор осталось загадкой.
Молчит Арни только в те редкие моменты, когда вся семья в сборе рядом с ним, например, на завтраке. В этот период птица долбит своим клювом по клетке как отбойным молотком. Остальное время попугай пронзительно кричит с громкостью около 150 децибел. Арни выучил звук домофона и точно копирует его. Время от времени кто-то из детей по ошибке бежит открывать входную дверь.
Спустя месяц Арни действительно научился нескольким полезным фразам: «Платон, вынеси мусор!», «Тихон, загрузи посудомойку», «Степан, погуляй с Фрэдди!», «Ира, приготовь завтрак!» и моей любимой – «Гриша, ляг отдохни!».
Летать он научился сразу. Перед полётами кошка Грейси закрывается в детской комнате. После нескольких кругов по комнате он обычно садился на плечо. Правда, после этого Арни категорически отказывался залазить обратно в клетку. Сначала вся семья гонялась за ним по комнате со шваброй, потом пытались накинуть на него полотенце, потом подносили к нему клетку открытой дверцой, уговаривая вернуться в «домик». Всё напрасно! Арни садился на шторы, на телевизор и даже на спящего Фрэдди. Один раз я попытался взять его руками, но он больно укусил меня клювом, недовольно крича на весь дом.
Скоро у Арни изменился окрас и отрос хохолок.
Арни исступлённо дёргал клювом колокольчик, потом оторвал его с мясом. Пришлось покупать новый. Тонкие жёрдочки в клетки ему не подошли. Огромные кожаные лапы с длинными когтями на концах неудобно сжимались вокруг палок. Пришлось привезти полено и топором наколоть из него искусственных веток, чтобы он мог точить свои постоянно растущие когти.
Однажды во время полётов по комнате Арни сел мне на плечо, сильно поцарапав кожу, и вдобавок больно укусил за ухо, вероятно приняв его за колокольчик.
Но я не обижаюсь на птицу, так как чаще всего он выбирает в качестве насеста именно меня. Знаком особого доверия с его стороны является то, что он более 5 раз гадит на меня в течение получаса.
Мы всё время боимся, чтобы кошка не забежала в комнату, когда Арни на свободе, и не сожрала его. Ночью мне снился кошмар как Арни улетает через открытое на балконе окно и расстроенные дети плачут, скучая о замерзшем насмерть попугае.
Теперь все члены семьи получили дополнительные обязанности: кто-то моет клетку, кто-то запирает кошку, кто-то выступает в качестве дерева, а кто-то меняет газету и покупает корм.
Если дома становится тихо – это может означать только одно – попугай спит.
Попугай Арни стал полноправным членом нашей семьи.
Григорий СЕДОВ.
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