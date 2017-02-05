Мы ушли - война продолжается!..

05.02.2017 19:46:57 (GMT+12)

15 февраля - 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.



Об этом событии, как и о самой войне "за речкой", за прошедшие годы написано немало. Но некоторые эпизоды афганской войны все же остались за кадром.

Вопреки бытующему мнению, отдельные части советских войск из Афганистана начали выводить еще в 1980 году, вскоре после их ввода. Первыми, в январе 80-го, в Союз отправили группы спецназа КГБ "Гром" и "Зенит»", а также "Мусульманский»" батальон, которые свергали режим афганского правителя Амина.

В начале июня 1980 года из Афганистана были выведены подразделения, необходимость присутствия которых "за речкой" отпала. И по плану Министерства обороны СССР до середины 1982 года советские войска планировалось вывести на Родину полностью. Но обострение ситуации в Афганистане и вокруг его послужили причиной переноса срока. В связи с этим было принято решение укрепить боеспособность афганской армии и лишь потом вывести наши войска. И операция была близка к завершению. Когда страну возглавил Андропов, он сразу же заявил, что вскоре войска будут выведены из Афганистана. Начались переговоры с ООН. Однако с приходом в Кремль Черненко переговоры застопорились. И лишь в 1985 году Горбачеву удалось сдвинуть все с мертвой точки.



13 ноября 1986 года на заседании Политбюро ЦК КПСС было предложено: в 1987 году вывести 50 процентов войск, в 1988 году - оставшиеся. Но эти планы тоже не осуществились.



Когда же в 1985 году руководство СССР сообщило Бабраку Кармалю о планируемом выводе своих войск, то он отреагировал на это весьма своеобразно: "Если вы уйдете сейчас, то в следующий раз вам придется вводить уже миллион солдат".



Несмотря на то, что 14 апреля 1988 года было подписано соглашение между СССР и США об урегулировании афганского конфликта, руководство республики во главе с Наджибуллой всячески пыталось оттянуть срок вывода войск. В Кабуле хорошо понимали, что, вопреки договоренности, помощь моджахедам со стороны США и Пакистана будет тайно продолжаться. А в этой ситуации без поддержки советских войск режиму Наджибуллы суждено существовать недолго.

В этой связи в начале января 1989 года министр иностранных дел СССР Шеварднадзе предложил оставить в Афганистане 12 тысяч добровольцев для охраны дорог и Кабульского аэропорта. Генерал Вареников, другие военачальники к этому плану отнеслись крайне негативно. Они понимали, что такие меры будут малоэффективными и приведут к неоправданной гибели советских солдат.



Пауза длилась больше десяти дней. И только 27 января 1989 года здравый смысл возобладал и на заседании Политбюро было принято решение не оставлять никаких войск в Афганистане, а вывод осуществить в ранее установленные сроки.



Советские войска выходили из Афганистана через узбекский Термез (знаменитый мост на Амударье) и через туркменскую Кушку. Но подавляющее большинство телерепортажей о выводе войск, которые потом часто мелькали на экранах, снимались в Термезе. О Кушке вспомнили два-три раза и буквально мельком.



Процедуру вывода, когда командующий едет не впереди колонны, а замыкает ее, предложил сам генерал Громов. Министр обороны Маршал Язов без восторга воспринял это предложение, хотя и не запретил его. Как вспоминал журналист Лещинский, Громов обещал, переступив границу, сказать пару теплых слов в сторону Афганистана. Слово свое он сдержал - оказавшись на советской территории, генерал посмотрел на Афганистан и негромко, но четко произнес несколько фраз, которые, к сожалению, на бумагу не ложатся. А потом заявил журналистам, что за его спиной не осталось ни одного советского солдата.



Правда, на советской земле генерала и его солдат ожидало разочарование - никто из руководства СССР и Министерства обороны не приехал поприветствовать советские войска.



15 февраля 1989 года стало условной, символической датой вывода войск. На несколько дней в Афганистане задержались советские пограничники. Еще три года наши летчики и технические специалисты находились на территории Афганистана. А когда военные запасы, оставленные 40-й армией, уже подошли к концу, воздушным мостом из СССР начались поставки в Кабул. Кроме того, Министерство обороны сформировало четыре автоколонны для отправки гуманитарных грузов "за речку". За штурвалами транспортных самолетов и за рулем автомашин, которые непрерывно обстреливали моджахеды, находились советские добровольцы. Среди них тоже были погибшие.



После ухода советских войск Наджибулла обрел более широкую поддержку различных слоев афганского общества. А его политика национального примирения, отвергнутая моджахедами в 1987 году, находила все больше и больше сторонников. И к концу 1990 года администрация президента Наджибуллы контролировала почти 80 процентов территории Афганистана. Но США и их союзники не отказывались от плана по ликвидации ненавистного им "просоветского" режима. И добились своего.



Так, в 1991 году между СССР и США было достигнуто соглашение о прекращении поставок вооружения в Афганистан. В Кабуле это вызвало шок, так как для режима Наджибуллы помощь Союза была незаменимой - в то время моджахеды получали оружие из США, Пакистана, Ирана, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии. Наджибулла расценил соглашение как предательство, заявив, что ввод советских войск в его страну в 1979 году стал основной причиной народного восстания и привел к трагедии. А 15 февраля он объявил Днем национального спасения Афганистана. Так вчерашний друг стал злейшим врагом.



Окончательно режим Наджибуллы погубило предательство властей новой России. Президент Ельцин и глава МИДа Козырев, при которых внешняя политика РФ стала полностью подчиненной интересам США, вступили в закулисные переговоры с моджахедами, одновременно прекратив поставки вооружений, боеприпасов и топлива законному правительству Афганистана.



Правда, по отношению к нашим советникам, которых в то время в Афганистане находилось около 30 человек, Наджибулла поступил благородно. Вечером 12 апреля 1992 года, вызвав их к себе, он заявил, что в ближайшие дни его свергнут. Поэтому, пока он находится у власти, хочет отправить их домой живыми.



Рано утром, 13 апреля, советники прибыли в Кабульский аэропорт. Наджибулла лично обеспечил их вылет в Ташкент.



Через несколько дней Кабул был захвачен моджахедами. Свергнутый президент страны укрылся в представительстве ООН. А после захвата Кабула талибами в 1996 году Наджибулла был зверски убит.



Афганистан до сих пор является "горячей точкой" на карте мира. Клубок проблем и противоречий только растет, и кажется, что всякая новая попытка его распутать только множит число жертв. Искры этого конфликта достигли Средней Азии, обернувшись полномасштабной гражданской войной в Таджикистане.

Возможно, Афганистан не погряз бы в этой многолетней войне, если бы в свое время Запад и, в первую очередь, США, взглянули бы на ситуацию трезво. Однако американские "ястребов" продолжали подпитывать оппозиционеров. Вряд ли в Америке кто-то осознавал, что в данный момент Соединенные Штаты копают яму сами себе. В итоге США, которые в свое время усиленно разжигали пожар афганского конфликта, пришлось вводить в эту страну собственные войска, стремясь ценой жизней собственных солдат загнать обратно в бутылку выпущенного некогда воинственного джинна.



И сегодня вопрос вывода войск из Афганистана становится столь же актуальным для США, каким 28 лет назад он был для СССР. Чем обернется вывод американских войск, покажет будущее. Ясно одно – решить проблему Афганистана быстро и легко невозможно. Ближе всего к ее решению когда-то подступил президент Наджибулла. Однако политикам Запада, опьяненным "победой над Советами" и ненавистью к "просоветскому" кабульскому режиму, не хватило ума этого понять.



Александр НУРЕЕВ.













