Facebook: Гузель Латыпова

05.02.2017 17:17:03 (GMT+12)

На встрече со школьниками из клуба будущих журналистов полтора часа говорили о нашем ремесле. Есть еще на Камчатке подростки с горящими глазами! Дина Бурмина - их предводительница, молодец. Может, и не умерла еще наша профессия? А?...



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