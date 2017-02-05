Facebook: Константин Слыщенко

05.02.2017 17:13:25 (GMT+12)

Подарил Музею СССР три утюга которые купил в Москве на барахолке. Два старинных из железа и один миниатюрный электрический ( 1968г.). Его брали в командировку во времена СССР.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766234517028363&set=pcb.1766234563695025&type=3&theater

