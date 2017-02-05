Facebook: Александр Казанцев

05.02.2017 17:12:16 (GMT+12)

Прошла встреча депутата Государственной Думы Слыщенко Константина Григорьевича с членами и сторонниками партии «Единая Россия», проживающими в границах 3, 4 избирательных округов. Константин Слыщенко рассказал о работе Съезда Партии, о работе в Государственной Думе, о новых партийных проектах и ответил на вопросы участников собрания.



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