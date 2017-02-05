Facebook: Вадим Батареев

05.02.2017 17:10:58 (GMT+12)

В Камчатском крае набирает обороты проект, инициированный партией ЕДИНАЯ РОССИЯ, "Городская среда".



Совместно с депутатом Государственной Думы Константином Слыщенко, депутатами ЗакСобрания края и ГорДумы проведена выездная встреча по адресу: улица Беринга, дом 6 в Петропавловске-Камчатском. На встрече присутствовали собственники многоквартирного дома, а также руководство ТСЖ, обслуживающего данный дом.

Присутствующих лиц интересовал порядок участия в указанной программе и, в частности, реконструкция детской игровой площадки, расположенной на придомовой территории.



В рамках встречи были даны разъяснения заинтересованным лицам о необходимости проведения собрания собственников МКД, на котором согласовать объемы планируемых работ и т.п. Показательно, что один из критериев, необходимых для включения в программу, уже соблюдён, земельный участок, на котором находится МКД, и существующая детская площадка размежеваны.



По результатам прошедшей встречи жители и руководство ТСЖ остались довольны.



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