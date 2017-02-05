Facebook: Наталья Коллегова

05.02.2017 17:09:32 (GMT+12)

Лебеди кликуны в Авачинской бухте.



Думается мне, что через пару лет лебеди кликуны могут стать визитной карточкой нашего города. Уже второй год они зимуют в Авачинской бухте, пока держатся настороженно и далеко, но когда обвыкнутся, то бухта станет похожа на городской парк с лебедями и утками.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1494490793924335&set=a.1331681253538624.1073741827.100000902869500&type=3&theater



