Козыревск: февраль-2017

05.02.2017 14:42:10 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5443



Посёлок Козыревск Усть-Камчатского района расположен в одном из самых красивых мест на полуострове (а есть ли некрасивые места на Камчатке?), на берегу нашей главной водной артерии.



Немного о Козыревске рассказывает Искандер Хакимов: https://www.facebook.com/poluostrov.k



Фото: Алексей КОНОВАЛОВ.