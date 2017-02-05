Срочно в номер: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 километров

05.02.2017 13:01:57 (GMT+12)

Вулкан Шивелуч на Камчатке сегодня утром выбросил пепел на высоту до 7 километров, его отнесло ветром на запад и северо- запад. Населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.



"По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 5 февраля на вулкане Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 7 тысяч метров. Высота вулкана - 3283 метра", - говорится в сообщении.



Пепел отнесло ветром на запад и северо-запад на 112 километров от вулкана. Выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зарегистрировано.



Событию присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, туристических групп в его районе не зафиксировано, спасатели рекомендуют турфирмам не организовывать туры в районе Шивелуча.



(ТАСС).