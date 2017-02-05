Доброе утро, Камчатка!

05.02.2017 08:52:29 (GMT+12)

Сегодня воскресенье, 5 февраля 2017 года. По старому стилю — 23 января.



Неделя о мытаре и фарисее. Глас 8-й.



Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской6. Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела (312).



Прп. Геннадия Костромского, Любимоградского (1565). Собор Костромских святых. Перенесение мощей свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1786). Прп. Мавсимы Сирина (IV). Прп. Саламана молчальника (ок. 400). Свт. Павлина Милостивого, еп. Ноланского (431). Воспоминание VI Вселенского Собора (680–681).



Прмч. Серафима Булашова, прмцц. Евдокии Кузьминовой и Екатерины Черкасовой, мц. Милицы Кувшиновой (1938).



Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.



По мусульманскому календарю — 9 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 9 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День Рунеберга в Финляндии.



Апокриес — масленица в Греции.



День памяти святой Агаты. (Католический праздник).



5 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1783 В Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории.



1901 В Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин».



1912 Открылась первая выставка Общества художников-авангардистов «Бубновый валет».



1919 Открылась первая пассажирская авиалиния.



1928 Впервые искусственным путем получен витамин D.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1812 Жорж Шарль Дантес, французский офицер и политик.



1836 Николай Добролюбов, русский писатель и литературный критик.



1840 Хайрем Максим, английский изобретатель американского происхождения, создатель пулемета «Максим».



1840 Джон Данлоп, шотландский изобретатель надувных шин.



1851 Иван Сытин, русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель.



1878 Андре-Гюстав Ситроен, французский промышленник, основатель концерна «Ситроен».



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



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