Доброе утро, Камчатка!

05.02.2017 08:52:29 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня воскресенье, 5 февраля 2017 года. По старому стилю — 23 января.

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 8-й.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской6. Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела (312).

Прп. Геннадия Костромского, Любимоградского (1565). Собор Костромских святых. Перенесение мощей свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1786). Прп. Мавсимы Сирина (IV). Прп. Саламана молчальника (ок. 400). Свт. Павлина Милостивого, еп. Ноланского (431). Воспоминание VI Вселенского Собора (680–681).

Прмч. Серафима Булашова, прмцц. Евдокии Кузьминовой и Екатерины Черкасовой, мц. Милицы Кувшиновой (1938).

Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.

По мусульманскому календарю — 9 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 9 швата 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День Рунеберга в Финляндии.

Апокриес — масленица в Греции.  

День памяти святой Агаты. (Католический праздник).

5 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ

1783  В Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории.

1901  В Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин».

1912  Открылась первая выставка Общества художников-авангардистов «Бубновый валет».

1919  Открылась первая пассажирская авиалиния.

1928  Впервые искусственным путем получен витамин D.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1812  Жорж Шарль Дантес, французский офицер и политик.  

1836  Николай Добролюбов, русский писатель и литературный критик.  

1840  Хайрем Максим, английский изобретатель американского происхождения, создатель пулемета «Максим».  

1840  Джон Данлоп, шотландский изобретатель надувных шин.

1851  Иван Сытин, русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель.  

1878  Андре-Гюстав Ситроен, французский промышленник, основатель концерна «Ситроен».  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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