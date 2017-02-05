Камчатский метеокомментарий, 5 февраля

05.02.2017 08:46:22 (GMT+12)
В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было -5°C, значительная облачность, местами небольшой снег.
Ветер, северный,северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 726 мм рт.ст., относительная влажность: 97%.
Предварительный прогноз:
День: -2°С, пасмурно, снегопад, ветер севереый, северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 727 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.
Вечер: 0°, пасмурно, сильный снегопад, ветер восточный, 6 м/с, атмосферное давление: 731 мм рт. ст., относительная влажность 99%.
Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 9’20’’ (+4”).
Луна: 65%, растущая.
Народ приметил: если во время мороза белка покидает гнездо и спускается с дерева - будет оттепель.
Именины у Климентия и Геннадия. Климентий с латыни - "милостивый". Геннадий с греческого - "благородный".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 5 февраля, 7.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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