Камчатский метеокомментарий, 5 февраля

05.02.2017 08:46:22 (GMT+12)

В 8.30 в Петропавловске-Камчатском было -5°C, значительная облачность, местами небольшой снег.



Ветер, северный,северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 726 мм рт.ст., относительная влажность: 97%.



Предварительный прогноз:



День: -2°С, пасмурно, снегопад, ветер севереый, северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 727 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.



Вечер: 0°, пасмурно, сильный снегопад, ветер восточный, 6 м/с, атмосферное давление: 731 мм рт. ст., относительная влажность 99%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 9’20’’ (+4”).



Луна: 65%, растущая.



Народ приметил: если во время мороза белка покидает гнездо и спускается с дерева - будет оттепель.



Именины у Климентия и Геннадия. Климентий с латыни - "милостивый". Геннадий с греческого - "благородный".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 5 февраля, 7.45 (кмч).