Камчатский метеокомментарий, 4 февраля

04.02.2017 08:30:53 (GMT+12)

В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -3°C, пасмурно, местами небольшой снег, ветер северный,северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 719 мм рт.ст., относительная

влажность: 98%.



Предварительный прогноз:



День: -1°, пасмурно, возможен снегопад, ветер северный, северо-восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 720 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.



Вечер: 0°, облачно, небольшой снег, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление: 720 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.



Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 9’16’’ (+4”).



Луна: 53%, растущая.



Сегодня - Тимофей-полузимник.



Народ приметил: Тимофей-полузимник, так как уже ползимы прошло. Считали, что на этот день приходится половина зимы: "Вот и пришли полузимники" или "Ползимы стане на Тимофея-полузимника".



В этот день пасечники осматривают пчел в омшаниках. Прислушиваются: жужжат пчелы еле слышно — переносят зиму легко; беспокойное гудение говорит о неблагополучии пчелиной семьи.



Если сильные морозы были в этот день, то они назывались Тимофеевские морозы, начало метелей. Вверх поднимаются по стеклу побеги "снежных растений" — морозу продолжаться, наклонились — к оттепели. Если в мороз вспотели оконницы и рамы — жди потепления.



Именины у Юрия. Георгий (Юрий, Егорий) с греческого - "земледелец".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 4 февраля, 7.45 (кмч).