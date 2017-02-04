Камчатский метеокомментарий, 4 февраля

04.02.2017 08:30:53 (GMT+12)
В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -3°C, пасмурно, местами небольшой снег, ветер северный,северо-западный, 2 м/с., атмосферное давление: 719 мм рт.ст., относительная
влажность: 98%.
Предварительный прогноз:
День: -1°, пасмурно, возможен снегопад, ветер северный, северо-восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 720 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.
Вечер: 0°, облачно, небольшой снег, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление: 720 мм рт. ст., относительная влажность: 97%.
Геомагнитная обстановка: 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 9’16’’ (+4”).
Луна: 53%, растущая.
Сегодня - Тимофей-полузимник.
Народ приметил: Тимофей-полузимник, так как уже ползимы прошло. Считали, что на этот день приходится половина зимы: "Вот и пришли полузимники" или "Ползимы стане на Тимофея-полузимника".
В этот день пасечники осматривают пчел в омшаниках. Прислушиваются: жужжат пчелы еле слышно — переносят зиму легко; беспокойное гудение говорит о неблагополучии пчелиной семьи.
Если сильные морозы были в этот день, то они назывались Тимофеевские морозы, начало метелей. Вверх поднимаются по стеклу побеги "снежных растений" — морозу продолжаться, наклонились — к оттепели. Если в мороз вспотели оконницы и рамы — жди потепления.
Именины у Юрия. Георгий (Юрий, Егорий) с греческого - "земледелец".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 4 февраля, 7.45 (кмч).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+