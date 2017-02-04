Камчатка, 3 февраля: итоги дня

04.02.2017 08:13:25 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Торгово-промышленная палата Камчатки избавилась от скандального президента.



Камчатские полицейские задержали на месте преступления складских воров.



На Камчатке в Авачинской губе забыли пришвартовать судно.



«Зайчатины захотелось»: В Южно-Камчатском заказнике задержаны браконьеры.



В спортивном фестивале «Снежный путь» на Камчатке примут участие женщины-«снегоходчицы».



Президент Торгово-Промышленной Палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп.



Командующий Тихоокеанским флотом проверил боеготовность камчатского соединения морской авиации.



На Камчатке родители попробуют сдать ЕГЭ по русскому языку.



Еще трое камчатцев стали жертвами телефонных мошенников.



Главу администрации Северных Коряк оштрафовали за отсутствие в поселке воды.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



В Петропавловске жена убедила мужа-вора сдаться полиции.



Президент Кузминицкий заплатит штраф за коммерческий подкуп.



Полпред Юрий Трутнев заступился за проект этнодеревни на берегу Култучного озера.



Власти обещают достроить театр кукол на Камчатке через три года.



Президент Путин снял с должности экс-руководителя МЧС на Камчатке.



Власти не позаботились о безопасности детей при строительстве школы в Эссо.



Синоптики: выходные на юге Камчатки испортит снежный циклон.



Власти обещают найти замену «Спецстрою», который ремонтирует аэропорты на Камчатке.



На Камчатке в спортивном фестивале «Снежный путь» примут участие более 30 снегоходчиков.



В Камчатском драмтеатре три дня будут читать стихи Пушкина.



В Вилючинске извращенец надругался над 6-летней племянницей и снял это на камеру.



На Камчатке родители учащихся сдадут ЕГЭ по русскому языку.



Ночью в Елизове огонь полностью уничтожил иномарку.



