Доброе утро, Камчатка!

04.02.2017 08:11:00 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня суббота, 4 февраля 2017 года. По старому стилю — 22 января.

Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч. Анастасия Пе́рсянина (628). Прп. Макария Жабынского, Белевского, чудотворца (1623).

Прмч. Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах (XII). Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитеров и прочих 377-ми (ок. 817).

Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова пресвитеров (1938).

По мусульманскому календарю — 8 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 8 швата 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

День памяти святого апостола Тимофея.

День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.

Фестиваль фиалок в Тулузе.

4 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ

1717  В России вышел учебник «Юности честное зерцало».

1722  Петр I своим указом утвердил «Табель о рангах».

1857  День неандертальца: научной общественности впервые представили неандертальца.

1911  Компания «Роллс-Ройс» учредила эмблему для своих автомобилей.

1932  Открылись III зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США).

1944  Ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.

1945  Началась Крымская (Ялтинская) конференция.

1976  Открылись XII зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия).

2004  Начала работу социальная сеть Facebook.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1746 Тадеуш Костюшко, польский и американский военный и политический деятель.  

1873  Михаил Пришвин, русский и советский писатель, автор произведений о природе.  

1881  Яков Протазанов, советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа.  

1881  Климент Ворошилов, советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза.

1897  Людвиг Эрхард, немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда.  

1933  Игорь Кваша, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист РСФСР.  

1945  Полад Бюль-Бюль оглы, советский и азербайджанский певец и композитор, народный артист Азербайджана.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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