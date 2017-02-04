Доброе утро, Камчатка!

04.02.2017 08:11:00 (GMT+12)

Сегодня суббота, 4 февраля 2017 года. По старому стилю — 22 января.



Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч. Анастасия Пе́рсянина (628). Прп. Макария Жабынского, Белевского, чудотворца (1623).



Прмч. Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах (XII). Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитеров и прочих 377-ми (ок. 817).



Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова пресвитеров (1938).



По мусульманскому календарю — 8 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 8 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.



День памяти святого апостола Тимофея.



День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.



Фестиваль фиалок в Тулузе.



4 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1717 В России вышел учебник «Юности честное зерцало».



1722 Петр I своим указом утвердил «Табель о рангах».



1857 День неандертальца: научной общественности впервые представили неандертальца.



1911 Компания «Роллс-Ройс» учредила эмблему для своих автомобилей.



1932 Открылись III зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США).



1944 Ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.



1945 Началась Крымская (Ялтинская) конференция.



1976 Открылись XII зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия).



2004 Начала работу социальная сеть Facebook.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1746 Тадеуш Костюшко, польский и американский военный и политический деятель.



1873 Михаил Пришвин, русский и советский писатель, автор произведений о природе.



1881 Яков Протазанов, советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа.



1881 Климент Ворошилов, советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза.



1897 Людвиг Эрхард, немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда.



1933 Игорь Кваша, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист РСФСР.



1945 Полад Бюль-Бюль оглы, советский и азербайджанский певец и композитор, народный артист Азербайджана.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



