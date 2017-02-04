Доброе утро, Камчатка!

04.02.2017 08:11:00 (GMT+12)
Сегодня суббота, 4 февраля 2017 года. По старому стилю — 22 января.
Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч. Анастасия Пе́рсянина (628). Прп. Макария Жабынского, Белевского, чудотворца (1623).
Прмч. Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах (XII). Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Парода пресвитеров и прочих 377-ми (ок. 817).
Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова пресвитеров (1938).
По мусульманскому календарю — 8 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 8 швата 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
День памяти святого апостола Тимофея.
День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
Фестиваль фиалок в Тулузе.
4 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ
1717 В России вышел учебник «Юности честное зерцало».
1722 Петр I своим указом утвердил «Табель о рангах».
1857 День неандертальца: научной общественности впервые представили неандертальца.
1911 Компания «Роллс-Ройс» учредила эмблему для своих автомобилей.
1932 Открылись III зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США).
1944 Ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.
1945 Началась Крымская (Ялтинская) конференция.
1976 Открылись XII зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия).
2004 Начала работу социальная сеть Facebook.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1746 Тадеуш Костюшко, польский и американский военный и политический деятель.
1873 Михаил Пришвин, русский и советский писатель, автор произведений о природе.
1881 Яков Протазанов, советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа.
1881 Климент Ворошилов, советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза.
1897 Людвиг Эрхард, немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда.
1933 Игорь Кваша, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист РСФСР.
1945 Полад Бюль-Бюль оглы, советский и азербайджанский певец и композитор, народный артист Азербайджана.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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