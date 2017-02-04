Владимир Илюхин: Президент дал ряд важных поручений для Камчатки

04.02.2017 06:57:11 (GMT+12)
Президент России Владимир Путин дал ряд важных поручений для Камчатского края. Об этом по итогам встречи с главой государства сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
В ходе встречи глава региона сообщил Президенту о проблемах, с которыми столкнулись предприятия, работающие в рыбной промышленности края.
«У нас есть целый ряд проблем, который связан с внесением изменений в действующее законодательство с тем, чтобы облегчить труд наших рыбаков, в частности компаний, которые работают "на берег", в прибрежке», - сказал Владимир Илюхин.
В качестве примера он привел ситуацию с жесткими требованиями к учету вылова биоресурсов. Сегодня Правила рыболовства предписывают капитану судна точно указывать объем вылова и видовой состав при подъеме трала на борт, с погрешностью до 5%. Оценить «на глаз» или пересчитать сырец на небольших судах, работающих на береговые заводы, просто невозможно – если судно добывает тралом треску или минтай, то в прилове попадается до 1,5 десятков других видов рыб. В случае ошибки капитана, действующие нормы предусматривают серьезные штрафы – в несколько сотен тысяч рублей. За сутки только в Петропавловск приходит несколько десятков таких судов, а штрафы неминуемо отражаются на цене рыбы для простого потребителя.
Ранее Владимир Илюхин уже обращался с этой проблемой в Росрыболовство, но вопрос пока не решен, а минтаевая путина на Камчатке в самом разгаре.
«Президентом даны поручения вице-премьеру Аркадию Дворковичу с тем, чтобы с этой ситуацией разобраться и, учитывая предложения Камчатского края, выработать механизм решения этих проблем. Речь идет о пресловутых 5%. Рыбаки знают, что это такое. Я надеюсь, что мы дальше продолжим работу и с Федеральным агентством по рыболовству, и с Минсельхозом в части решения этой проблемы», - прокомментировал итоги встречи Владимир Илюхин.
Глава региона также рассказал Владимиру Путину о планах по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Петропавловске-Камчатском. Сегодня в краевой столице всего один плавательный бассейн, в северной части города. В южной части Петропавловска, где проживает треть населения, спортивных объектов практически нет.
«Учитывая большой дефицит объектов спортивной инфраструктуры на Камчатке, я обратился к Президенту с просьбой поддержать нас в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе "Водник" в Ленинском районе с плавательным бассейном, чтобы на условиях софинансирования этот комплекс построить. Сейчас мы готовим проект на строительство ФОКа с плавательным бассейном, но стоимость его достаточно велика, и мы, конечно, возможностями нашего бюджета построить его не сможем. Было дано поручение вице-премьеру Виталию Мутко, чтобы совместно с Камчатским краем решить эту проблему. Будем работать и с Министерством спорта РФ, и с Минфином, чтобы это софинансирование получить, - сказал Владимир Илюхин. - Такой объект в южном районе города необходим. Территория стадиона "Водник" сегодня находится в ужасном состоянии, поэтому было принято решение о том, чтобы на этой площади такой ФОК построить. Сейчас идут проектные работы, земельный участок сформирован и я надеюсь, что в течение этого года мы все организационные вопросы сможем решить».
Владимир Илюхин сообщил, что в ходе встречи обсудил с Президентом ход строительства новой краевой больницы. Глава региона напомнил, что пока возведение этого объекта осуществляется за счет средств краевого бюджета. Камчатский край ведет работу с Министерством здравоохранения РФ по включению объекта в государственную программу. Также, в рамках сотрудничества края с Институтом развития здравоохранения Южной Кореи, вопрос инвестирования средств в проект рассматривают южнокорейские инвесторы. Напомним, в настоящее время ведутся работы по строительству хирургического корпуса. Он должен быть завершен в текущем году. Необходимый объем средств в краевом бюджете предусмотрен. Кроме того, в этом году начнутся работы по строительству главного корпуса нового комплекса краевой больницы.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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