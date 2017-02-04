Владимир Илюхин попросил Владимира Путина продлить программу по строительству сейсмобезопасного жилья

04.02.2017 06:54:14 (GMT+12)
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой продлить программу строительства сейсмобезопасного жилья. О ходе реализации программы в крае глава региона доложил главе государства в ходе рабочей встречи, прошедшей в Москве.
Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе, в частности развитие рыбопромышленного комплекса и исполнение майских указов Президента. Отдельно губернатор информировал главу государства о мерах по повышению сейсмобезопасности жилого фонда и социальных объектов.
«Конечно, программа востребована. Она в этом году фактически работает последний год, в 2018 году её не будет. И мы, конечно, просили бы, чтобы эта программа была продолжена. Для нас она очень важна. Вы знаете, Камчатка – одна из самых сейсмоактивных территорий. Мы ведь начали строить жильё не только в Петропавловске, но и в соседних городах, в Елизове строим сейсмоусиленное жильё. В целом по Камчатке у нас пять программ сегодня работает кроме этой программы. Поэтому хотелось бы, чтобы эта программа свою работу продолжила. Думаю, это в интересах и других субъектов, не только Камчатки. Мы очень надеемся на неё, потому что у нас очень большой объём такого жилья остаётся. Таких зданий в Петропавловске порядка полутора тысяч, которые требуют или сейсмоусиления, или сноса и строительства новых объектов», - сказал в ходе встречи Владимир Илюхин.
Губернатор напомнил, что Камчатский край стал одним из первых субъектов в стране, получивших федеральные средства на строительство и сейсмоусиление жилья и социальных объектов. Федеральная программа реализуется в крае с 2009 года. За это время в Петропавловске-Камчатском построены 35 многоквартирных жилых домов общей площадью порядка 90 тысяч квадратных метров, сейсмоусилено 45 домов и 13 объектов социальной сферы. В общей сложности, в новое жилье переехали 1600 семей, ранее проживавших в домах с дефицитом сейсмостойкости. Сейчас к заселению готовятся 4 последних дома на 312 квартир, построенных в рамках программы в новом микрорайоне на Северо-Востоке.
Камчатский край направил новую заявку на финансирование в Минстрой РФ, однако в 2018 году действие программы заканчивается.
«Поэтому я с такой просьбой обращаюсь, чтобы всё-таки необходимые указания Министерству строительства и, кроме того, Министерству экономики и Министерству финансов были даны, с тем чтобы программа продолжила свою работу у нас на Камчатке в том числе», - сказал Владимир Илюхин.
Он отметил, что Президент дал поручение проработать вопрос пролонгации программы на последующие годы заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Козаку.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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