Владимир Илюхин доложил Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Камчатки

04.02.2017 06:50:22 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. В ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в Кремле, глава региона рассказал о ключевых экономических показателях по итогам 2016 года.



«Итоги прошедшего года достаточно позитивные. Мы уже который год показываем стабильный рост. Индекс промышленного производства в 2016 году составил порядка 112 процентов. Достаточно большие цифры. Инвестиции в основной капитал составляли в прошлом году где-то порядка 20 миллиардов рублей. За последние пять лет приближаемся к 180 миллиардам рублей. В целом основные отрасли развиваются достаточно положительно», - отметил Владимир Илюхин.



По его словам, рост зафиксирован в основной для края отрасли экономики, рыбной промышленности.



«В 2016 году наши рыбаки добыли более миллиона тонн биоресурсов. За последние восемь лет мы являемся лидерами в стране по объёмам вылова. Кстати, по лососю в прошлом году мы тоже достигли значительных результатов, порядка 230 тысяч тонн добыли, это больше 50 процентов общероссийского вылова лосося. Здесь хотел бы передать Вам слова благодарности от наших рыбаков за то, что в своё время были приняты решения по дрифтерному вылову – о его запрете. Это дало возможность хороших подходов лосося к берегам. Эта отрасль у нас активно поддерживается и развивается. Порядка 17 миллиардов рублей у нас вложено в берег. Построено 16 новых заводов, причём на побережье: западном и восточном. Рыбаки вкладывают средства, - сказал Владимир Илюхин. - В прошлом году, в 2016‑м, рыбаками вложено порядка 1,5 миллиарда рублей и в реконструкцию, и в строительство новых заводов. Эта сфера достаточно активно развивается».



Комментируя ситуацию в социальной сфере, глава региона отметил, что Камчатский край выполняет показатели, предусмотренные майскими указами Президента. В то же время, он подчеркнул, что в сложной экономической ситуации реальные доходы населения снизились.



«Есть некоторое снижение по заработной плате. Несмотря на то что мы её повышаем в соответствии с нормативами, которые есть, у нас в прошлом году произошло некое снижение реальных заработных плат, примерно на уровень инфляции. В целом покупательская способность снизилась», - сказал Владимир Илюхин.



Глава государства подчеркнул, что социальной сфере необходимо уделить особое внимание.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.







