Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 4 февраля 2017 года

04.02.2017 01:08:50 (GMT+12)
(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).
Метеорологический прогноз:
Южная половина Камчатского края
Облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, в восточных районах умеренный, местами сильный снег, днем – мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, ночью на юге и побережье Усть-Камчатского района, днем на восточном побережье 15-20 м/с. При усилении ветра до 15 м/с – метель. Температура воздуха ночью -3,-8°С, при прояснениях -13,-18°С, днем +2,-3°С, при облачности -3,-8°С.
Северная половина Камчатского края
Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, на восточном побережье 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°С, при прояснениях -12,-17°С, днем +2,-3°С, при облачности -6,-11°С.
Гидрологическая обстановка:
В связи с повышением среднесуточных температур до +2°С в северных и южных районах края прогнозируется уменьшение толщины ледового покрова с возможным образованием промоин и проталин, в связи с чем повышен риск провалов людей и техники под неокрепший лёд рек и водоемов.
Лавинная обстановка:
На территории края объявлено штормовое предупреждение от КРПЛЦ ФГБУ «Камчатское УГМС» № 4 от 11.01.2017 г.
В период с 00 часов 02.02.2017 г. по 04.02.2017 г. включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно.
Повышена вероятность (до 0,4) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.
Экзогенная обстановка:
Сходов селей и оползней не прогнозируется.
Сейсмологический прогноз:
В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.
Сильные волнения моря:
Не прогнозируются.
Прогноз вулканической активности:
Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.
Согласно заключению КФ РЭС №589 (1027) от 03.02.2017 г. на ближайшую неделю на вулкане Безымянный увеличена вероятность извержения по сравнению со среднемноголетней в 7 раз.
Прогноз геомагнитной обстановки:
На предстоящие сутки ожидается малая геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.
(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).
ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+