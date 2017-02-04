В Палане пройдет сразу несколько интересных культурных мероприятий

04.02.2017 01:08:48 (GMT+12)

Корякская централизованная библиотечная система имени Кецая Кеккетына приглашает жителей и гостей Паланы на культурные мероприятия. 10 и 11 февраля здесь откроют выставку, посвященную Александру Пушкину. Она посвящена памятной дате - 180 лет назад поэт умер на дуэли. В экспозиции будут представлены книги поэта, а также литература о его жизни и творчестве. Отдельный стенд будет посвящен «Изобразительной Пушкиниане», в которую включены репродукции картин известных художников: «Портрет Пушкина»Ореста Кипренского, «Портрет А.С. Пушкина»Василия Тропинина, «Прощание Пушкина с Черным морем»Ивана Айвазовского и Илья Репина.



Посетители выставки также смогут увидеть генеалогическое древо поэта, источник - исторические этюды из периодических изданий и книги «Тысячелетнее древо А.С. Пушкина». Завершит мероприятие беседа об интересных фактах из жизни поэта.



Также 11 февраля в Палане пройдет квест, посвященный Дню Аэрофлота. Мероприятие состоится в детском отделении Корякской централизованной библиотечной системы им. Кеккетынаи посвящено Дню Аэрофлота. Цель квеста – выявить лучшую команду знатоков, которые обладают большими познаниями в авиации. Ребят ждут интересные задания, конкурсы и игры. Участники ответят на вопросы о самолётах и вертолётах, проверят свои знания об авиационной технике а также смогут примерить форму экипажа воздушного судна.



11 февраля жителям Паланы также покажут Книжную выставку, посвященную актрисе Любови Орловой. В нынешнем году ей могло бы исполниться 115 лет. В экспозиции будут представлены статьи и книги об актрисе. Авторы: Виталий Вульф, Серафима Чеботарь, Нонна Голикова, Фёдор Раззаков и Алексей Романов. Посетителям выставки покажут фрагменты из фильмов «Цирк», «Волга-Волга» и «Веселые ребята». Под музыку Исаака Дунаевского покажут слайды, раскрывающие жизненный и творческий путь актрисы. Также организаторы мероприятия не обойдут стороной и биографию актрисы, расскажут о самой Любови Орловой и её спутнике жизни, режиссере Григории Александрове.



Мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры Камчатского края.

