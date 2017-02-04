В Драмтеатре пройдут Пушкинские чтения

04.02.2017 01:08:48 (GMT+12)

3, 4 и 5 февраля в Камчатском театре драмы и комедии пройдут Пушкинские чтения. За полчаса до начала спектаклей зрители, пришедшие в театр, смогут услышать стихи Александра Сергеевича в исполнении актёров театра. Также прозвучат известные романсы на стихи великого поэта. Программа приурочена к скорбной дате -180 лет назад поэт погиб на дуэли. Чтения пройдут в фойе театра, на третьем этаже.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре Минкультуры Камчатского края.