Переправа через бухту Скрытая в Олюторском районе взята на особый контроль в связи с потеплением температуры воздуха

04.02.2017 01:08:47 (GMT+12)

В связи с подходом циклона к берегам Камчатки в Олюторском муниципальном районе установилась температура воздуха около нуля градусов.



В связи с этим на особый контроль взята работа переправы через бухту Скрытая.



Как сообщил начальник Центра ГИМС МЧС России по Камчатском краю Андрей Лысов, работа организована Олюторским инспекторским участком ГИМC совместно с представителями местной администрации.



Сотрудник МЧС России вместе с представителем администрации ежедневно проводят мониторинг обстановки на переправе, замеряют толщину льда и оценивают его структуру.



К настоящему моменту толщина льда не уменьшилась, проезд по переправе открыт. Между тем, в Олюторском районе, по прогнозу Камчатского УГМС, в ближайшие дни ожидается дальнейшее повышение температуры. В случае, если из-за этого толщина льда уменьшится, или лед станет рыхлым, может быть принято решение о закрытии переправы либо ограничении разрешенной массы.



Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю напоминают о необходимости соблюдать осторожность при выходе на лед.





Если лед провалился:

если под вами провалился лед, не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь.

обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь.

выбирайтесь на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись – откатитесь, а затем ползите в сторону.

Оказывая помощь провалившемуся человеку, приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Подложите под себя лыжи, доску, фанеру. За 3-4 метра до полыньи бросьте пострадавшему спасательные средства – лестницу, веревку, спасательный шест, связанные ремни или шарфы, и т. д. Вытащив пострадавшего, выбирайтесь из опасной зоны ползком.

Выезжать на лед можно только на официальных переправах, при этом:

- дверцы транспортных средств должны быть открыты;

- ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты;

- скорость движения по переправе не более 20 километров в час, дистанция между движущимися машинами - не менее 50 метров.

На переправах запрещается:

- проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу. Пассажиры должны осуществлять только пеший переход по переправе по специальным дорожкам.

- категорически запрещено пробивать лунки для рыбной ловли, переезжать переправу в не огражденных и неохраняемых местах.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.