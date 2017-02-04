В Южно-Камчатском федеральном заказнике задержаны браконьеры

04.02.2017 01:08:50 (GMT+12)

За неделю в ходе патрулирования особо охраняемой природной территории сотрудники оперативной группы Кроноцкого заповедника пресекли две попытки незаконной охоты на зайцев-беляков. У нарушителей изъято охотничье огнестрельное оружие.



В конце января в районе посёлка Шумный опергруппа обнаружила снегоходчика, который в поисках добычи ночью высвечивал кусты лампами-фарами. Нарушителем оказался житель села Запорожье, граничащего с Южно-Камчатским федеральным заказником имени Т. И. Шпиленка. У нарушителя изъято ружьё. 1 февраля в этом же районе сотрудники службы охраны заповедных территорий задержали другого браконьера. При себе у мужчины, проживающего в посёлке Озерновский, также было заряженное ружьё.



«В ходе выяснения обстоятельств происшествия задержанный признался, что недавно прилетел с материка и захотел зайчатины. Нарушитель отдавал себе отчёт в том, что находится на особо охраняемой природной территории, объяснить, почему он решил поохотиться именно здесь, а не там, где охота разрешена, не смог», – сообщил сотрудник оперативной группы ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».



Ответственность за действия обоих нарушителей предусмотрена статьей 8.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». За нахождение в заказнике с заряженными ружьями, им также грозит уголовная ответственность по статье 258 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота».

«Нарушители особого режима охраны должны осознавать неотвратимость наказания. Патрулирование Южно-Камчатского федерального заказника имени Т. И. Шпиленка осуществляется круглогодично. Оперативные группы оснащены современным транспортом и средствами связи. Поэтому попытка поохотиться на особо охраняемой природной территории приведёт к судимости и связанным с ней правовым ограничениям», – сказал Роман Корчигин, исполняющий обязанности директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Кроноцком государственном заповеднике.