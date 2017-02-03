Люди "сядут" за металл

03.02.2017 18:56:51 (GMT+12)

Четверых злоумышленников, пытавшихся похитить имущество со склада, расположенного в Петропавловске-Камчатском на ул. Звездной, накануне вечером задержали полицейские.



Сообщение о том, что на территорию фирмы проникли посторонние, поступило в полицию от работников предприятия около 21:00. На место происшествия был направлен ближайший наружный наряд патрульно-постовой службы. Подъехавший первым автопатруль обнаружил припаркованный рядом с местом происшествия автомобиль, в кузове которого лежали спиленные металлоконструкции и электрический кабель. Зная, что с территории имеются несколько выходов, к задержанию подозреваемых были привлечены другие дежурные наряды полиции.



В тот момент, когда злоумышленники выходили со склада, их задержали полицейские. У одного из задержанных в руках находилось орудие преступления, бензорез.



В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении 26-летнего, 29-летнего, 30-летнего и 31-летнего ранее судимых жителей Петропавловска-Камчатского уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Как рассказали сами подозреваемые, совершить кражу им предложил сторож предприятия, он же объяснил, когда это лучше сделать, а так же объяснил где и что хранится.



Впоследствии 62-летний сторож, которому также грозит уголовное преследование, был доставлен в городской отдел полиции для разбирательства.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

