Командующий Тихоокеанским флотом проверил готовность авиации и ПВО на Камчатке

03.02.2017 17:34:07 (GMT+12)
В рамках инспекции камчатской группировки войск (сил) командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц проверил боевую готовность соединений морской авиации и противовоздушной обороны Тихоокеанского флота.
В ходе проверки Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц оценил готовность дежурных сил авиации и ПВО Тихоокеанского флота к выполнению задач по охране воздушных и морских границ Камчатского края. Особое внимание было уделено вопросам практических действий дежурного авиационного звена по тревоге и выходом подразделений противовоздушной обороны в назначенные районы, с дальнейшим выполнением учебно-боевых задач.
Экипажи морской авиации отработали перехваты и уничтожение воздушных целей, осуществили поиск подводных лодок условного противника. Подразделения ПВО выполнили задачи по отражению условного массированного ракетно-авиационного удара, провели тренировки расчетов по опознаванию и классификации одиночных и групповых воздушных целей на малых и сверхмалых высотах, отработали нормативы по перегрузке ракет на пусковые установки и подготовку их к боевой стрельбе.
К внезапной проверке привлекались экипажи самолетов МиГ-31, Ил-38, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота, а также подразделения соединения ПВО флота.
Владимир МАТВЕЕВ, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.
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