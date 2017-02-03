Юрий Трутнев предостерёг представителей федеральных структур на Камчатке от «прямого противодействия» бизнесу

03.02.2017 17:28:40 (GMT+12)

Полномочный Представитель Президента РФ в ДФО – заместитель Председателя Правительства России Юрий Трутнев призвал руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на Камчатке не допускать необоснованного административного давления на предпринимателей. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами во время своего визита на полуостров.



По его словам, перед всеми уровнями власти стоит общая задача, поставленная Президентом страны, по ускоренному развитию Дальнего Востока. Он подчеркнул, что на местах это получается не всегда, поскольку проблема излишнего внимания к бизнесу сегодня актуальная не только для Камчатки, но и для других российских регионов.



В качестве примера Юрий Трутнев привёл реализацию проекта по строительству этнической деревни на берегу Култучного озера в центральной части Петропавловска-Камчатского. Инициатором создания культурно-туристического объекта является компания «Павлин» - потенциальный резидент Свободного порта Владивосток в Камчатском крае. Реализация проекта уже началась.



«Вот мы сегодня смотрели этнодеревню. Там 5 раз останавливалось строительство. Мальков искали в озере, которое изолировано от моря. Это же не аквариум, каких там мальков, какой там лосось? Ну, вы поинтересуйтесь, как лосось живёт, как мигрирует? Он не живёт в таких местах по определению. Они его там искали, и из-за этого остановили строительство. Это что? Это некомпетентность или коррупция? И то и другое говорит о не очень высокой профессиональной пригодности», - сказал Юрий Трутнев.



Он отметил, что будет обращать пристальное внимание на ситуации, когда федеральные органы власти необоснованно противодействуют работе бизнеса, вплоть до принятия кадровых решений.



«У меня есть право ходатайствовать перед соответствующим руководителем об отстранении от занимаемой должности. Мне так уже приходилось делать, и я это делать умею», - подчеркнул полпред.



Юрий Трутнев назвал строительство этнического комплекса в центре Петропавловска-Камчатского интересным с точки развития туристической инфраструктуры в крае, нормальной реализации которого при этом мешают административные барьеры.



«Я почему собственно этнодеревней так напрягся. Ну, во-первых, потому что пример совсем плохой, ну на каждом шагу людям ставят подножки, во-вторых, это небольшой комплекс, не очень большой по инвестициям, но этот проект прямо рядом с морским портом. Туда можно заехать, посмотреть. Там хотели что-то рассказать о Камчатке, о ее исторических особенностях, о ее природных особенностях. Оказывается, этого не надо делать. Что за безобразие такое?», - сказал Юрий Трутнев.



Подводя итоги совещаний, проведённых на Камчатке, полпред отметил, что Свободный порт на полуострове развивается. Два инвестора уже стали резидентами, ещё 8 заявок согласованы и находятся в стадии подписания соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока.



«Я хочу поблагодарить Юрия Петровича и Владимира Ивановича, что уделили такое внимание нашему проекту. Не секрет, что, несмотря на все усилия Правительства Камчатки, создание этнодеревни на берегу Култучного озера идет очень медленно. Нам неоднократно приостанавливали работы, постоянно рождаются какие-то новые предписания от федеральных ведомств, в частности, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры. Сегодня мы обсудили эти проблемы с полпредом, он пообещал поддержку с тем, чтобы пресс со стороны федеральных ведомств, был облегчен. В этом случае, до конца года надеемся завершить все работы на объекте», - сказал генеральный директор компании «Павлин» Владимир Гончар.



В ходе рабочего визита на Камчатку Юрий Трутнев и Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин помимо этнической деревни на берегу Култучного озера в Петропавловске-Камчатском также осмотрели построенный недавно аквапарк в районе базы отдыха «Лесная» в Елизовском районе. Это первый туристический объект, реализованный в рамках ТОР «Камчатка». Всего в настоящее время резидентами территории опережающего развития в крае являются 19 предприятий с общим объёмом инвестиций более 13 млрд рублей.



Справка:



Инициатором проекта по созданию в Петропавловске-Камчатском этнической деревни является ООО «Павлин». Проект предусматривает создание на берегу Култучного озера культурного и туристического объекта общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из различных зданий с объектами питания, а также объектов развлекательного и познавательного характера. В создание комплекса инвестор планирует вложить 235 млн рублей собственных средств. Согласно бизнес-плану, на строительство этнографического комплекса и его запуск уйдёт 2 года и 3 месяца. Строительство началось прошлом году.



Проект по созданию аквапарка «Чудо-остров» на Камчатке реализован ИП Ветчинова. Это первый туристический проект, реализованный в рамках ТОР «Камчатка». Строительство объекта началось в феврале 2014 года. Торжественное открытие аквапарка прошло в декабре 2016 года. Совокупная стоимость проекта составила более 625 млн рублей. «Чудо-остров» - один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке. Он представляет собой комплекс рекреационно-развлекательных водных аттракционов, рассчитанных на посещение более 700 человек одновременно. На территории аквапарка есть взрослые и детские горки, кафе, сауны и многое другое.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.