Новый морвокзал на Камчатке примет первых пассажиров круизного лайнера уже предстоящим летом

03.02.2017 17:18:25 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5442



Первый круизный лайнер планируется принять предстоящим летом в модернизированном порту Петропавловска-Камчатского. Реализация проектов по развитию портовой инфраструктуры позволит обеспечить приёмку у причалов больших пассажирских судов, которые ранее могли стоять лишь на рейде Авачинской бухты.



В пятницу, 3 февраля, основные стройобъекты главного порта Камчатки посетил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Вместе с Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным и заместителем министра транспорта России - руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Виктором Олерским они осмотрели новое здание морского вокзала и обсудили перспективы развития круизного судоходства в регионе.



«В морском порту начались работы, в мае планируется открытие морвокзала, причальную стенку тоже доделают, там есть вопрос по реконструкции соседних причалов, но главное - процесс уже сдвинулся. Суда до 250 метров, наши коллеги говорят, что мы уже в состоянии принимать, это такой хороший класс судов. Надо совершенствовать инфраструктуру, связанную с таможенным оформлением, обязательно развивать всё, что связано с приёмом туристов», - сказал Юрий Трутнев.



Строительство морвокзала было завершено в декабре 2016 года. Новое здание площадью более 8 тысяч квадратных метров рассчитано на одновременное обслуживание 200 человек. В помещениях пассажирского терминала в 2017 году оборудуют зал ожидания, билетные кассы, камеру хранения, справочное бюро. В одном из блоков впоследствии также будет размещён пункт пропуска через государственную границу РФ.



В полноценную работу морвокзал запустят в комплексе с расположенным рядом 100-метровым причалом, реконструкция которого должна быть завершена к 31 мая. Глубина у причальной стенки достигает 9 метров, поэтому по окончании ремонтных работ швартоваться в порту смогут и большие круизные лайнеры с осадкой до 8,5 метров.



Ожидается, что модернизация портовой инфраструктуры на Камчатке позволит увеличить количество заходов пассажирских лайнеров с 15-20 до 60 в год. Важным условием развития круизного судоходства является создание в центе города необходимой туристической инфраструктуры, благоустройство пешеходных и прогулочных зон.



«Всё, что касается благоустройства территории морвокзала, это - зона ответственности и города, и края. В это лето работы по благоустройству там начнутся, - сообщил Владимир Илюхин. - Кроме того, у нас создана рабочая группа по реконструкции центра Петропавловска-Камчатского, и этим летом начнётся первый этап благоустройства сопки Никольская и набережной. Конечно, когда приходит «круизник», и туристы сходят на берег, возникает вопрос – куда пойти? Поэтому наша задача создать такие условия, Юрий Петрович об этом говорил, чтобы люди с интересом сюда заходили, могли посмотреть что-то и узнать как можно больше о Камчатке».



Напомним, строительство здания морвокзала выполнено в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Стоимость работ составила 532,9 млн. рублей. На ремонт причала № 5 из федерального бюджета выделено порядка 80 млн. рублей. В настоящее время прорабатывается вопрос о модернизации ряда других причальных сооружений в порту Петропавловска-Камчатского. Так, порядка 1,2 млрд рублей из федерального бюджета планируется выделить на строительство комплекса причалов на мысе Сигнальный.



По информации Росморречфлота, постановка к причалу порта первого пассажирского судна запланирована на середину июня.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.