И ключи от квартиры, где деньги лежат

03.02.2017 15:27:51 (GMT+12)

В УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестного, похитившего обманом 10 тысяч рублей, обратилась 52-летняя жительница краевой столицы. Получив смс-сообщение о снятии с карты денежных средств, она позвонила на номер «техподдержки», указанный в сообщении. Поговорив с «сотрудником банка», поверила, что реквизиты ее карты нужны службе безопасности кредитного учреждения, чтобы пресечь несанкционированное снятие денег с ее счета и сообщила мошеннику данные карты.



На аналогичную уловку преступников попалась 63-летняя елизовчанка. С ее слов, мужчина, представившись работником службы безопасности кредитного учреждения, сказал о сбое в работе системы защиты, которая может привести к самопроизвольному переводу денежных средств с ее карты, убедив, что реквизиты ему нужны, чтобы этого не произошло. Потерпевшая лишилась 55 тысяч рублей.



35-летний житель краевой столицы пытался найти работу в Интернете. Предложение работать на предприятии ночным сторожем его вполне устраивало, и он связался с работодателем. На звонок ответила женщина и пообещала, что в связи со сложным материальным положением, на которое посетовал будущий работник, переведет ему аванс на карту. По инструкции аферистки горожанин направился к банкомату и, неожиданно для себя, подключил услугу «Мобильный банк», после чего с его расчетного счета было списано 40 тысяч рублей.

Граждане, помните: реквизиты карты – своего рода ключ от сейфа, в котором хранятся Ваши сбережения, его нельзя сообщать посторонним.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю



