Камчатские оперативники задержали подозреваемых в кражах

03.02.2017 15:25:50 (GMT+12)

Накануне в полицию обратился 20-летний житель Петропавловска-Камчатского, который сообщил, что с его автомобиля «Toyota Celica» украли колеса стоимостью 80 тысяч рублей.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники городского уголовного розыска установили и задержали злоумышленников – 16-летнего школьника и его 18-летнего товарища, которые не успели продать похищенное. Колеса полицейские вернули заявителю, в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).



Также с заявлением обратилась 28-летняя автовладелица, проживающая в частном доме на ул. Тундровая. У женщины, которая не закрывала ни калитку во двор, ни автомобиль, поскольку «в районе все друг друга знают, и никто ни у кого не ворует», злоумышленник вечером похитил из её «Subaru Legacy» две автомагнитолы и блок климат-контроля. Сумма ущерба составила 88 тысяч рублей.



Оперативники установили подозреваемого, которым оказался ранее судимый сосед заявительницы, состоящий под административным надзором, и объявили его в розыск. На следующий день злоумышленник сам пришел в полицию и написал явку с повинной. По словам мужчины, сдаться правоохранительным органам его убедила жена, которая даже собрала ему вещи. Электронику он успел продать, деньги потратил, но пообещал возместить потерпевшей суму причиненного материального ущерба.



В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Отметим, что поскольку подозреваемый написал явку с повинной, это может быть учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

