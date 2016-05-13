Внимание, розыск!

03.02.2017 15:23:32 (GMT+12)

ОУР УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому продолжает проводить мероприятия по установлению местонахождения Головкова Павла Валерьевича, 23.07.1983 г.р., который пропал 13.05.2016 года в районе пригородного поселка Долиновка.



Приметы: рост около 180 см., худощавого телосложения, волос светлый, короткий, глаза серо-голубые светлые, тип лица европеоидный.

Был одет: чёрные джинсы, куртка черная, черные туфли.



Особые приметы: на внутренней стороне левого предплечья шрам от ожога.



Лиц, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: (8-415-2)-42-44-01

(Дежурная часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому) 8 929-456-77-17 или 02.

