На Камчатке главу сельской администрации оштрафовали за недельное отсутствие воды у жителей поселка

03.02.2017 15:20:59 (GMT+12)

Государственная жилищная инспекция Камчатского края рассмотрела дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), возбужденное Елизовской городской прокуратурой Камчатского края в отношении главы администрации Корякского сельского поселения Елизовского района Марины Зобовой.



Поводом для возбуждения административного производства стали результаты прокурорской проверки по факту прекращения подачи холодного водоснабжения жителям села Северные Коряки Елизовского района в период с 3 по 8 января этого года.



Напомним, что из-за перемерзания трубы скважины водонасосной станции в указанный период без воды осталась половина населения поселка, проживающая в 14 двухквартирных домах (78 жильцов, в том числе 15 детей).



В ходе проверки установлено, что водонасосная станция в Северных Коряках на праве собственности принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «КАМ ЛТД».

Данная частная компания не является ресурсоснабжающей организацией по предоставлению коммунальных услуг. Договоры по холодному водоснабжению с администрацией сельского поселения, с гражданами или иными лицами не заключались, плата за воду с потребителей не взимается. В то же время за качество холодной воды, поступающей населению, никто не отвечает и никто его не контролирует.



При этом вопреки требованиям закона администрация сельского поселения не выполняет возложенные на нее обязанности по организации водоснабжения населения, никаких мер в части организации постоянного водоснабжения не принимала как в период аварии, так и не планировала на будущее. Кроме того, об отсутствии воды стало известно от местного жителя на шестой день после аварии, тогда как по закону именно администрация должна была незамедлительно сообщить об аварийной ситуации в единую дежурно-диспетчерскую службу Елизовского района.

По результатам поверки главе администрации прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства и прав граждан, а также вынесла постановление по статье 7.23 КоАП РФ.



В Госжилинспекции административный материал рассмотрели с участием представителя Елизовской прокуратуры и главы администрации Марины Зобовой. Она не считает себя виновной в произошедшем, ссылаясь, в том числе, на короткий срок нахождения на своем посту (с 27 января 2016 г.).



Жилищная инспекция согласилась с доводами прокуратуры о том, что в нарушение законодательства о местном самоуправлении и Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация Корякского сельского поселения в целом не организовала снабжение водой жителей села Северные Коряки.



Вместе с тем главу привлекли к ответственности лишь за недельное отсутствие у населения холодной воды. В рамках санкции статьи ее оштрафовали на 700 рублей. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.



На рассмотрении в администрации остается представление прокуратуры, которое направлено на принятие необходимых мер по устранению допущенных нарушений. Срок ответа на представление еще не истек.



Результаты его рассмотрения и фактическое устранение нарушений остаются на контроле.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ,общественностью и правовому обеспечению





