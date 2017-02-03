Деревенский детектив

03.02.2017 15:16:11 (GMT+12)

Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Хаилино Олюторского района.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).



По версии следствия, 30 января 2017 года подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения находясь в гостях в квартире, расположенной селе Хаилино, увидев, что его 19-летний знакомый пытается совершить половое сношение с 25-летней женщиной против ее воли, кулаком нанес удар в височно-теменную область последнего, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался у себя дома на следующий день.



Подозреваемый нигде не работает. Потерпевший работал оленеводом в ГУП ПО «Камчатоленпром».



В случае подтверждения в ходе следствия факта противоправного поведения потерпевшего, данное обстоятельство может быть учтено судом как смягчающее обстоятельство при назначении наказания мужчине.



В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления



