Подведены итоги очередного заседания Административной комиссии

03.02.2017 13:05:32 (GMT+12)

На очередном заседании Административной комиссии было рассмотрено 26 дел об административных правонарушениях. В общей сложности, нарушители заплатят в бюджет Петропавловска более 33 тысяч рублей.



Как и всегда, большинство штрафов назначены за нарушения действующих Правил благоустройства. Пять горожан заплатят по полторы тысячи рублей за размещение нестационарного торгового объекта без согласования с администрацией, одна гражданка оштрафована на 1,5 тысячи за сброс бытового мусора из окна, автомобилист заплатит четыре тысячи рублей за размещение своего транспорта на пути спецтехники и т.д.



Кроме того, 18 горожан оштрафованы за нарушение тишины и покоя своих соседей в ночное время. 17 из них заплатят за данное нарушение по тысяче рублей, 1 гражданка – две тысячи рублей.



Следующее заседание Административной комиссии состоится 15 февраля. Напомним, с 2017 года члены Административной комиссии собираются на заседания по средам – в первую, третью и четвертую неделю месяца.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.