О продлении ограничений на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией

03.02.2017 13:05:34 (GMT+12)

В рамках реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» Роспотребнадзором организован комплекс необходимых мероприятий.



Управлением Роспотребнадзором по Камчатскому краю за период с 29.12.2016 по 26.01.2017 проведен мониторинг 145 объектов, в ходе которого выявлено спиртсодержащей непищевой продукции в количестве 328 штук общим объемом 33,17 литра. На спиртосодержащую продукцию, находящуюся в нелегальном обороте, наложен административный арест.



Указанная продукция выявлена на следующих предприятиях розничной торговли:



- ООО «Кампиво маркет», ООО «Премьера», ООО «Косметик – Про», OOO «Фарма-Елизово»;



- индивидуальные предприниматели Рубцова И.А., Багиева Р.П.к., Давыдова Н.В, Абдулкеримова А.А., Качайло И.В., Яковлев С.В., ИП Галицкая Л.Н., Леонтьев В.А., Лемехов П.В., Азимов М.А.о., Мамедов А.М.о., Воробьев А.В., Никулин В.А., Яшнева О.Г. Халзакова Е.Н., Бабаев Ш.Э., Уварова Л.В., Кульбаба Е.П., Баширов А.К., Венедиктов Е.В., Астапенко С.А., Муранов В.В., Беленцов Ю.А., Теплых Е.В, Антипов О.А., Канапьинова А.Т., ИП Прибылов И.В., ИП Гасанов Ф.И.о.



В Роспотребнадзор поступили обращения от общественных организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также граждан в поддержку принимаемых мер.



Установленный запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса, что неоднократно отмечалось представителями производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии и торговых сетей.



В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым.



В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации подготовлено постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 года № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», которое будет зарегистрировано в установленном законом порядке.



О фактах продажи спиртосодержащей непищевой продукции просим сообщать по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю 46-19-84, 8 909 882 1392.



Мероприятия по надзору за оборотом спиртосодержащей непищевой продукции в Камчатском крае продолжаются.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.