Муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО стартует в Петропавловске с 7 февраля

03.02.2017 13:05:32 (GMT+12)

Муниципальный этап комплекса ГТО стартует в Петропавловске с 7 февраля. Все желающие горожане смогут сдать нормативы, включенные в перечень комплекса, до 10 марта.



Программа фестиваля включает в себя мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО среди всех категорий населения и пропаганду здорового образа жизни. К участию в фестивале приглашаются все желающие жители краевого центра от 9 до 70 лет и старше, относящиеся ко II-XI ступеням комплекса ГТО соответственно, имеющие основную группу здоровья. Также спортсменам необходимо предварительно зарегистрироваться в системе АИС ГТО и получить УИН-номера.



Состав команды в каждой ступени – 8 человек независимо от пола. Участники фестиваля будут состязаться в восьми испытаниях – подтягивание, отжимание, пресс, прыжки в длину с места, наклоны вперед, стрельба из пневматической винтовки, плавание и бег на лыжах.



Победители определяются в каждой ступени комплекса ГТО раздельно среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах испытаний. Все участники фестиваля награждаются дипломами. Победители и призеры награждаются медалями и грамотами.



Добавим, по результатам проведения муниципального этапа комплекса ГТО будет сформирована сборная команда Петропавловска для участия в региональном этапе фестиваля из числа победителей и призеров среди участников в каждой возрастной группе.



Организаторами мероприятия выступают: Управление образования администрации Петропавловска-Камчатского городского округа, Управление культуры, спорта и социального развития администрации города, краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Камчатского края», детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию, детско-юношеская спортивная школа № 5, центр тестирования ВФСК «ГТО» по Петропавловску-Камчатскому.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.