Камчатский край присоединится к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

03.02.2017 12:31:59 (GMT+12)

Впервые 17 февраля в регионе пройдет Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.



В рамках мероприятия родители учащихся смогут пройти процедуру единого государственного экзамена и попробовать сдать ЕГЭ по русскому языку – обязательному предмету для получения аттестата.



«Камчатский край присоединится к Всероссийской акции "День сдачи ЕГЭ родителями", поскольку успешная сдача ЕГЭ зависит не только от знаний учащихся, но и от поддержки родителей, их умения создавать условия для подготовки ребят к экзаменам в домашних условиях», – рассказала министр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак.



Она отметила, что пробный экзамен позволит родителям посмотреть на эту процедуру изнутри.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.