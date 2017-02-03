Камчатский край присоединится к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

03.02.2017 12:31:59 (GMT+12)

Впервые 17 февраля в регионе пройдет Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.

В рамках мероприятия родители учащихся смогут пройти процедуру единого государственного экзамена и попробовать сдать ЕГЭ по русскому языку – обязательному предмету для получения аттестата.

     «Камчатский край присоединится к Всероссийской акции "День сдачи ЕГЭ родителями", поскольку успешная сдача ЕГЭ зависит не только от знаний учащихся, но и от поддержки родителей, их умения создавать условия для подготовки ребят к экзаменам в домашних условиях»,  –  рассказала министр образования и науки Камчатского края Виктория Сивак.  

Она отметила, что пробный экзамен позволит родителям посмотреть на эту процедуру изнутри.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page