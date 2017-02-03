Камчатские предприниматели могут оформить заём до 250 млн рублей по ставке 1 % по лизинговой программе ФРП

03.02.2017 12:32:00 (GMT+12)
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края информирует представителей бизнес-сообщества о новых возможностях программы «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности. Отмечается, что участие предпринимателей в программе позволит им реализовать проекты, которые ранее отклонялись в связи с невозможностью найти достаточное финансирование для внесения аванса, а также существенно снизить затраты по проекту.
Программа создана для поддержки модернизации основных фондов промышленных предприятий с использованием механизма финансовой аренды (лизинга).
В рамках программы фонд предоставляет льготные займы субъектам деятельности в сфере промышленности для уплаты части первоначального взноса (аванса) по договорам лизинга на следующих условиях:
- процентная ставка по займу фонда - 1 %;
- размер участия средствами фонда в авансовом платеже по договору лизинга от 10 % до 90 % (но не более 27 % от общей стоимости промышленного оборудования);
- минимальный общий бюджет проекта — 20 млн рублей;
- финансирование лизинговых сделок осуществляется с участием уполномоченных лизинговых компаний и банков.
Ознакомиться с краткой презентацией программы и условиями участия в ней можно ЗДЕСЬ.
Для получения разъяснений о механизме реализации программы можно обращаться в консультационный центр фонда по телефонным номерам: 8 (495) 120-24-16 и 8 (800) 500-71-29.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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