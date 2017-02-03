С февраля абоненты Камчатскэнерго начнут получать квитанции за свет и тепло в новой форме

03.02.2017 12:31:59 (GMT+12)

В связи с изменениями действующего законодательства, в квитанциях от ПАО «Камчатскэнерго» появилась дополнительная информация для абонентов, а также исключена коммунальная услуга – «ОДН» для домов под управлением ТСЖ, ТСН и управляющих компаний.



С 1 января 2017 года изменилась структура оплаты жилищно-коммунальных услуг. Расходы на общедомовые нужды (ОДН) по горячей воде и электроэнергии исключены из состава коммунальных и перешли в состав платы за содержание жилого помещения. Теперь они будут отражены в квитанциях управляющих организаций.



Для жителей домов с непосредственной формой управления, а также домов, в которых способ управления не выбран, ничего не изменится - ОДН останутся в составе коммунальных услуг.



Кроме того, абоненты ПАО «Камчатскэнерго» увидят в своих квитанциях все составляющие, из которых состоит плата за горячее водоснабжение – количество и стоимость теплоносителя, количество и стоимость тепловой энергии, затраченной на подогрев воды. При этом отметим, что стоимость услуг горячего водоснабжения осталась на прежнем уровне.



Граждане, которые до сих пор не обзавелись индивидуальными приборами учета горячей воды, увидят в квитанции повышающий коэффициент на горячее водоснабжение. С 1 января 2017 года его размер составляет 1,5.

В качестве справочной информации в квитанциях от ПАО «Камчатскэнерго» указаны сведения о показаниях общедомовых приборов учета тепловой и электрической энергии.



Остальные позиции в квитанции остаются неизменными и содержат информацию о жилом помещении, потребленных энергоресурсах, расчете платы за свет и тепло, наличии задолженности. Кроме того, указаны все варианты оплаты квитанции, адреса участков Энергосбыта, время и способы передачи показаний индивидуальных приборов учета.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».

