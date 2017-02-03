Константин Слыщенко: Закон «О дальневосточном гектаре» – безусловное благо для Камчатки

03.02.2017 12:31:58 (GMT+12)

С 1 февраля стартовал третий этап реализации закона «О дальневосточном гектаре», в рамках которого любой россиянин сможет стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Член фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ, член комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко, который в настоящее время работает в крае в рамках региональной недели, считает, что это безусловное благо для Камчатки.



«Дальний Восток – это огромная, но мало заселенная территория. И то, что с 1 февраля 2017 года любой гражданин России вправе зайти на определенный информационный ресурс, выбрать себе регион в Дальневосточном Федеральном округе и подать заявку на получение гектара, как рази является прекрасной возможностью заселить и осваивать дальневосточные площади. Это позволит поднять экономику края, развивать сельское хозяйство, индивидуальное жилищное строительство. То есть, граждане Российской Федерации из других субъектов, которые хотят компактно проживать, теперь могут приехатьи в Камчатский край», - сказал парламентарий.



Напомним, что Закон о распределении земельных участков в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) вступил в силу с 1 июня 2016 года. Раздачу территорий под освоение было решено разделить на три этапа. Первыми с 1 июня на земли могли претендовать жители пилотных муниципальных районов округа с ограниченным выбором участков в регионе. С 1 октября программа расширилась уже на жителей всего Дальнего Востока с соответствующим увеличением территории выбора земли. На финальном этапе с 1 февраля 2017 года у любого жителя страны появиласьвозможность получить до 1 га земли. Россияне смогут получить гектар безвозмездно один раз сроком на пять лет. При этом земля должна быть свободна от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. В том случае, если через пять лет участок будет освоен, его можно будет взять в аренду или даже получить в собственность.



По данным краевого правительства на 3 февраля, в рамках третьего этапа в Камчатском крае было подано свыше 200 заявок, больше половины из них приходится на Елизовский район. Получить землю на Камчатке изъявили желаниеграждане практически со всей центральной Россия – Москва, Московская область, Липецкая область, Татарстан, Башкортостан и многие другие субъекты.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

