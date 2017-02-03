Борис Чуев: В Корякии есть потенциал для развития сельского хозяйства

03.02.2017 12:31:57 (GMT+12)

Заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев совершил рабочую поездку в Корякский округ



Совместно с министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александром Кучеренко, депутат от Корякии выяснил перспективы развития агропромышленного комплекса и оленеводства в округе.



В Палане состоялась встреча с представителями родовых общин и жителями, которые держат личное подсобное хозяйство. Главной темой обсуждения стало возрождение сельскохозяйственной отрасли в округе. В настоящее время работой на земле занимаются лишь немногочисленные частники, поскольку совхозы в Корякиипрекратили свое существование более 20 лет назад, не выдержав экономических трудностей. Краевые власти готовы помочь местным сельхозпроизводителям: действует программа льготного кредитования, выделяются гранты и субсидии на закупку техники и семян, земельных участков для крестьянско-фермерских хозяйств, дотируется закупка комбикормов.



Борис Чуев уверен, что в округе есть потенциал для развития сельского хозяйства, но требуется дополнительная помощь. «Мы увидели положительный настрой и заинтересованность у людей, но при этом были подняты проблемы, которые необходимо решать на региональном уровне, - сообщил депутат. - Например, животноводы Паланы просят краевые власти организовать централизованную закупку и доставку комбикормов. В связи с удалённостью, сложной транспортной доступностью частникам тяжело и затратно доставлять комбикорм в населенные пункты Корякии, поэтому люди просят помощи. Если внедрить предложение в жизнь, то это будет выгодно и сельчанам, и производителям комбикорма в Петропавловске». Также людей волнует вопрос реализации продукции. «Сегодня в Палане нет овощехранилищ, поэтому нужно разработать схему, которая позволит фермерам без убытка сбывать выращенные овощи», - считает Чуев.



Разговор о перспективах развития оленеводства состоялся на базечастного оленеводческого предприятия, в табунах которого насчитывается около двух тысяч оленей. Борис Чуев выяснил, какие условия труда и быта созданы для тружеников тундры. «Оленеводство – приоритетная отрасль для Корякии. Это не просто направление сельского хозяйства, но прежде всего традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Мы на месте пообщались с оленеводами, выяснили, знают ли они о положенных им мерах соцподдержки, - сказал Борис Чуев. – Бригадир сообщил, что зарплата выплачивается стабильно, оленеводы регулярно пользуютсяустановленными краевым законодательством льготами, в том числе по лечению в санатории. Радует, что в профессию приходит молодежь. В этом табуне трудятся шесть оленеводов, самому младшему из них - 26 лет».



В Паланском колледже депутат встретился с будущими оленеводами. «Четыре года назад в этом учебном заведении возобновили подготовку кадровдля отрасли. Сейчас профессию оленевода получают 15 студентов из Корякии и Быстринского района, - рассказал Чуев. – Ребята ориентированы на работу в тундре, многие вышли из оленеводческих семей и осознанно выбрали свой дальнейший путь». Борис Чуев проинформировал учащихся о том, какие меры поддержки оказывает государство труженикам тундры. «Срок обучения составляет 10 месяцев, и я надеюсь, что после выпуска из колледжа эти ребята пополнят ряды оленеводов и продолжат дело, начатое их предками», - сказал депутат.



Борис Чуевсообщил, что в краевом бюджете на 2017 год в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014 – 2020 годы» предусмотрены средства в размере 1 млрд 200 млн рублей. На февральской сессии краевого парламента планируется рассмотреть изменения в бюджет, которыми будут увеличены ассигнования на эти цели. «Такое финансирование будет способствовать росту показателей в аграрном комплексе края и даст толчок для возрождения сельского хозяйства в Корякии», - уверен депутат.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.