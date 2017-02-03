Дорожные заботы прокурора

03.02.2017 11:31:59 (GMT+12)
Прокуратура Быстринского района Камчатского края с привлечением сотрудников отдела ГИБДД Мильковского МОВД провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Установлено, что на участке дороги, проходящем вдоль Быстринской средней школы в селе Эссо, отсутствуют тротуары. При этом на данном участке оборудованы пешеходный переход, искусственные неровности для принудительного снижения скорости, а также дорожный знак «Дети».
Вместе с тем отсутствие тротуаров вынуждает школьников идти по проезжей части дороги, подвергая опасности свою жизнь и здоровье.
По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении администрации Быстринского муниципального района организовать обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) на участке, ведущем к школе.
Накануне, 2 февраля 2017 года, Мильковский районный суд рассмотрел гражданское дело и удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
По решению суда, тротуары (пешеходные дорожки) должны появиться возле Эссовской школы к началу нового учебного года - до 31 августа 2017 года.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ,общественностью и правовому обеспечению
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